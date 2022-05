Receita pega em Congonhas duas malas com R$ 1 milhão em joias Bagagens carregadas de anéis, colares e brincos que, segundo o Fisco, aparentemente, são de prata e folheados a ouro, estavam em conexão entre os aeroportos de Brasília e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo; passageiro que despachou as malas ainda não foi localizado