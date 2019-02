Receita pega cocaína em contêiner com carga bovina congelada

Equipes da Alfândega da Receita no porto de Santos e da Polícia Federal, em operação conjunta, apreenderam 17,26 quilos de cocaína em 16 tabletes dentro de um contêiner com carga bovina congelada embarcado em um navio que tinha como destino o porto de Las Palmas, na Espanha. A PF prendeu dois trabalhadores portuários ‘para averiguações’.

Os fiscais e os policiais foram alertados na madrugada desta terça, 5, entre 4h30 e 5h, por imagens das câmeras de monitoramento que flagraram uma pequena embarcação, com doir homens, navegando no canal do porto.

A embarcação aproximou-se de um navio atracado em um terminal de contêineres do cais santista e, do seu interior, foi içada uma bolsa escura, levada por dois trabalhadores portuários a bordo do navio.

A força-tarefa localizou a droga dentro do contêiner com carga bovina congelada, em uma bolsa de tecido de cor preta, ‘compatível com a visualizada nas imagens de monitoramento’.

A assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega informou que na bolsa havia 16 tabletes de cocaína envoltos em material plástico, somando 17,26 kg da droga.