Receita pega 450 quilos de cocaína em conteiner de sacos de açúcar orgânico

A Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da Alfândega da Receita do Porto de Santos frustrou nesta terça-feira, 10, a tentativa de envio ao exterior de, aproximadamente, 450 quilos de cocaína. A droga estava oculta em 22 sacos de ráfia reciclada em um contêiner carregado com sacos de açúcar orgânico.

O destino final do carregamento da droga seria o porto de Felixstowe, no Reino Unido, com baldeação no porto de Valência, na Espanha.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega do Porto de Santos.

Em 2018, a Alfândega de Santos já apreendeu mais de 3,6 toneladas de cocaína em nove operações.

A Receita encaminha a droga apreendida para a guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos.