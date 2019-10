Receita pega 364 kg de cocaína em carga de café no porto de Santos

Em ação de vigilância na tarde desta terça, 15, no pátio de contêineres de um terminal portuário situado na margem esquerda do Canal do Porto de Santos, equipes da Receita localizaram 364 kg de cocaína no interior de um contêiner destinado à Europa.

A carga regular tratava-se de café verde, tipo arábica, a granel, destinada ao porto de Antuérpia, na Bélgica, e foi selecionada para conferência através de critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por escâner.

Equipes K9 (condutoras de cães de faro), tanto da Alfândega de Santos, quanto da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) de São Paulo, ambas da Receita, participaram da operação.

Os cães sinalizaram positivamente para a presença de droga e, aberto o contêiner, foram localizados, no meio da carga, diversos tabletes de uma substância branca que, após aplicação do narcoteste, revelou ser cloridrato de cocaína.

Segundo informou a Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega, ‘em função das características observadas na operação, suspeita-se ter ocorrido a técnica criminosa denominada rip-on/rip-off, em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores’.

A droga interceptada pela Receita foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou todo o trabalho de desova e prosseguirá com as investigações, a partir das informações fornecidas pela Alfândega.