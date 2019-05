Receita pega 325 quilos de cocaína em carga de café exportação no porto de Santos

A Alfândega da Receita do Porto de Santos interceptou nesta segunda, 13, uma partida de 325 kg de cocaína escondidos em uma carga de exportação com destino à Europa.

Por meio da análise de risco e com base em imagens de escâner e outros critérios específicos, a Equipe da Alfândega de Santos selecionou uma carga de exportação de café, destinada ao Porto de Antuérpia, na Bélgica.

A Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega da Receita no porto informou que houve ‘sinalização positiva’ dos cães de faro para a presença de entorpecentes, aumentando as suspeitas.

Procedendo-se à verificação física do contêiner, a equipe localizou, no seu interior, na altura da segunda fileira, onze sacos de juta com características diferentes dos demais.

Abertos, os onze sacos revelaram conter, em meio ao café, sacos de ráfia reciclada que continham, por sua vez, diversos tabletes de uma substância branca aparentando ser cloridrato de cocaína, totalizando 325 kg.

Suspeita-se da técnica criminosa denominada ‘rip-on/rip-off’, em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.

A droga interceptada pela Receita foi entregue à Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.