Receita pega 233 quilos de cocaína em lancha esportiva no porto de Santos

A Alfândega da Receita Federal do Porto de Santos localizou nesta sexta-feira, 27, 233 quilos de cocaína escondidos no interior de uma lancha esportiva de 34 pés que seria exportada para a Alemanha.

A operação, que contou com equipe de condutores de cães farejadores, foi em conjunto com a Polícia Federal, mas, por causa da dificuldade de localização e retirada do entorpecente da embarcação, foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros.

A operação durou toda a tarde e noite de sexta-feira e a lancha foi mantida em local monitorado, segundo informações da alfândega.

Em 2018, Receita e Polícia Federal interceptaram mais de 10 toneladas de cocaína no Porto de Santos – a droga seria contrabandeada para o exterior.

A droga apreendida nesta sexta foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos. De acordo com a alfândega, prosseguem as investigações para identificar os responsáveis pela tentativa de envio do entorpecente.