Receita pega 208 mil dólares em livros e chuteiras no aeroporto de Guarulhos

A Receita Federal encontrou 208 mil dólares não declarados na bagagem de um passageiro vindo de Doha, capital do Catar, que desembarcava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As notas estavam armazenadas em livros, chuteiras, tênis e dentro de uma pasta entre folhas de papel.

“O objetivo da ocultação era dificultar o trabalho da inspeção por raio x”, afirmou, em nota, a Receita Federal.

O dinheiro foi encontrado durante uma vistoria de rotina na noite de terça-feira, 10. Ao passar pelo canal ‘nada a declarar’ no terminal, o passageiro foi selecionado para inspeção. Após o flagrante, ele foi encaminhado à Polícia Federal do aeroporto.

Por lei, pessoas que viajam com quantias superiores a R$ 10 mil em espécie, independente da moeda, são obrigadas a declarar o porte dos valores, sob pena de ter excedente confiscado.