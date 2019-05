Receita intercepta no aeroporto cocaína diluída em vinho branco exportação

A Alfândega da Receita no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, interceptou uma carga com 801 litros de vinho branco. A carga seria exportada para Guiné Equatorial. Na inspeção da carga e com a ajuda de cães de faro, os fiscais encontraram cocaína diluída em 150 litros de vinho.

Toda a carga foi encaminhada à Polícia Federal para a perícia e sequência das investigações.

Segundo a Receita, devido à diluição da droga no vinho, a quantidade total de cocaína só será apurada após a perícia.