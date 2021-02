Receita pega 1,7 tonelada de cocaína em carga de exportação de tapioca no Porto de Santos

A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (25) 1,7 tonelada de cocaína, durante inspeção de contêineres destinados à exportação no Porto de Santos. A droga estava escondida em uma carga de tapioca com destino a Valência, na Espanha. Esse foi o terceiro dia consecutivo em que os agentes aduaneiros encontraram cocaína em cargas despachadas no porto: na quarta (24) foram encontrados 67 kg do entorpecente alocados em uma carga de algodão; na terça (23) foram 501 kg, ocultos em sacas de açúcar.

O carregamento de cocaína foi detectado por cães farejadores. Além desse método, também costuma-se realizar a inspeção não intrusiva por imagens de escâner. A droga já foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou a operação e prosseguirá com as investigações.

Segundo a Receita, as ações promovidas na alfândega do porto de Santos em 2021 resultaram na apreensão de 4 toneladas de cocaína. Em janeiro, os agentes também fizeram outra grande interceptação, de quase 1 tonelada do entorpecente. Na ocasião, a droga estava escondida em sacas de soja.