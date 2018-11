Receita em Viracopos pega três quilos de cocaína em frascos de shampoo e caixas de sabão

A fiscalização da Receita na Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos (SP) apreendeu nesta segunda, 19, cerca de 3 kg de uma substância líquida com indicação positiva para cocaína. A droga estava escondida dentro de três diferentes remessas que estavam sendo enviadas para Hong Kong por um remetente da cidade de São Paulo.

As remessas foram declaradas como shampoo e continham também refis de sabão líquido para roupas.

A estratégia usada para dificultar a identificação da droga foi o envio da substância diluída, de modo que a densidade do produto resultante era semelhante à do sabão líquido, destacou a Seção de Comunicação Institucional da Receita em São Paulo.

Cada remessa continha, em média, sete refis de sabão, mas apenas um com o conteúdo adulterado. Segundo a Receita, a técnica utilizada pelo tráfico objetivava dificultar a detecção por aparelho de raio x e tornar as características de peso, aspecto físico e embalagem da droga muito similares às do produto verdadeiro, dificultando a descoberta do ilícito pela fiscalização.

A droga pôde ser encontrada devido ao gerenciamento de riscos realizado pela Receita Federal, que trabalha com o cruzamento de dados de várias fontes para a identificação de cargas com perfis suspeitos.