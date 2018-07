Receita e PF pegam no porto de Santos 839 quilos de cocaína

A Alfândega da Receita apreendeu 839 quilos de cocaína no porto de Santos na madrugada desta quarta-feira, 4. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal e com apoio da Guarda Portuária e do 2.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (2.º BAEP). Ainda na noite de terça, 3, foi detectada ‘movimentação suspeita’ de um caminhão no pátio de contêineres de um terminal portuário.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Institucional da Receita.

Equipes da Receita e da PF localizaram dentro de um contêiner (próximo ao caminhão), junto à porta, 16 bolsas esportivas de tecido, de cor preta, contendo diversos tabletes de substância parecida com cocaína, com peso total de 509 kg.

A carga regular do contêiner era composta por proteína de soja a granel e seu destino era o porto de Bilbao, na Espanha, com baldeação programada no porto de Antuérpia, na Bélgica.

Outras verificações efetuadas a partir dos dados obtidos após a primeira apreensão conduziram à localização de uma segunda unidade de carga. Aberto, no segundo contêiner foram localizadas outras oito bolsas esportivas, também de tecido, e mais quatro sacos de ráfia, tudo contendo diversos tabletes de substância branca, com peso total de 330kg.

A carga do segundo contêiner era de papel, com destino ao porto de Valência, na Espanha.

Atendendo às atribuições e às prerrogativas legais de cada órgão, a droga foi entregue à guarda da Polícia Federal de Santos, bem como o motorista foi por ela conduzido, para prosseguimento das investigações.