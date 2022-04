Receita acha no porto de Santos 603 quilos de cocaína em carga de milho que seria exportada para Portugal

A Receita Federal encontrou 603 quilos de cocaína no Porto de Santos, no litoral paulista, nesta quarta-feira, 4. A droga estava escondida em um carregamento de milho que seria embarcado para Leixões, em Portugal, com parada em Roterdã, na Holanda.

A interceptação do contêiner foi feita em uma fiscalização de rotina. O setor de gestão de riscos, que analisa operações de exportação e imagens de escâneres, deu o sinal para a inspeção. O trabalho é feito com a ajuda dos cães de faro da Alfândega da Receita Federal em Santos.

“Os trabalhos desenvolvidos rotineiramente pela Receita Federal no porto de Santos fazem parte das ações de vigilância e repressão de ilícitos aduaneiros, reforçando a presença fiscal e aumentando a percepção de risco”, informou, em nota, a Receita.

A Polícia Federal (PF) foi acionada fazer a perícia e apreender a droga. A corporação também ficará encarregada da investigação em busca dos traficantes. Um dos primeiros procedimentos é analisar se os responsáveis pelo carregamento de milho sabiam da presença de cocaína ou se a droga foi implantada sem o seu conhecimento. Cabe à PF decidir se abre um novo inquérito ou se os elementos vão servir para subsidiar apurações em curso.

O porto de Santos é uma das principais saídas usados por facções criminosas para escoar drogas para fora do País. No ano passado, a Receita Federal interceptou 16,9 toneladas de cocaína no terminal.

Veja mais registros da operação: