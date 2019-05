Receita acha 3 quilos de cocaína em forno elétrico e PF prende 10 no aeroporto Passageira sul-africana, de 49 anos, solicitante de refúgio, foi flagrada quando embarcava para Cotonou, no Benin, levando a droga na bagagem; agentes federais tiveram fim de semana agitado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica