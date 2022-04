Rebranding como estratégia de posicionamento e de prospecção para escritórios de advocacia

O Brasil possui mais de 1,1 milhão de advogados, segundo dados da OAB. Isso significa que quem está procurando um escritório de advocacia, tem um amplo leque de opções. Por que eles escolhem determinado escritório em detrimento de outros?

Grande parte da resposta a essa pergunta está na marca do escritório, ativo intangível que é uma parcela importante de estratégia geral de marketing. Sua marca está no centro de tudo que você faz. É o que você faz e como, mas, acima disso, porque você faz. Uma marca toca em tudo. Ela é a cor do site, a forma como a empresa se comunica, ou seja, é o tom de voz da sua companhia.

A marca precisa refletir a cultura e o caráter de um escritório de advocacia. Por meio dela é que potenciais clientes têm seu primeiro contato com o escritório e formam sua primeira impressão. Mas, muitos escritórios não se dão conta da importância do branding e acabam utilizado uma marca criada há muitos anos. O resultado? Um logo antigo, site, material institucional e uma imagem que não se encaixam mais na personalidade atual do escritório.

O trabalho de branding vai muito além da identidade visual. Ele está mais relacionado com um reposicionamento da organização no mercado e também uma oportunidade de olhar internamente para a visão, valores e cultura do escritório.

Diversos escritórios, nos últimos anos, fizeram alterações mínimas em seus logos e esqueceram de olhar para dentro. Fazer uma pesquisa de clima organizacional e reavaliar tudo que realmente precisa ser mudado é um ponto importante nesse processo. Mudar pequenos traços do seu logo ou simplesmente engrossar a sua fonte não fará com que os potenciais clientes, o mercado e principalmente os seus profissionais mudem a visão que têm do seu escritório. A mudança vai muito além, estamos falando de um novo posicionamento guiado por uma nova estratégia de negócio.

O rebranding é um conjunto de ações para rever o posicionamento do escritório, tendo como principal objetivo desenvolver reconhecimento instantâneo da marca, estimulando uma reação favorável subconsciente e de preferência instintiva ao escritório. Porém, é importante salientar que este processo não é necessário para todos os escritórios de advocacia. Para os mais novos ou para aqueles que ainda não possuem marcas reconhecidas (brand equity), a mudança pode não ser necessária podendo gerar a impressão de que não está comprometido com suas principais áreas de atuação. Dessa forma, o rebranding estratégico é mais adequado para escritórios de advocacia com marcas estabelecidas.

Antigamente esse conceito carregava uma conotação negativa no mundo dos negócios, pois era visto como uma indicação de que um escritório estava passando por uma “crise de identidade”, o que muitas vezes acabava tendo efeito oposto ao pretendido. No entanto, atualmente, o reposicionamento da marca é visto como algo positivo e inovador.

O primeiro passo para começar o rebranding é fazer uma avaliação interna e externa – da visão do mercado, do seu escritório. Nessa avaliação existem algumas perguntas importantes que devem ser feitas, tais como:

Sua identidade visual e design estão ultrapassados? De que forma o público enxerga o seu escritório? Os propósitos do seu escritório estão sendo transmitidos corretamente? Seu público-alvo continua o mesmo? Seu escritório está introduzindo novos serviços? Seus concorrentes parecem mais atrativos? O foco inicial da marca ainda faz sentido? Houve alguma fusão ou mudança significativa no quadro societário do seu escritório?

Na maioria das vezes em que se chega à conclusão de que é necessário realizar um reposicionamento de marca, há uma combinação de motivações. Quaisquer que sejam os motivos, é importante identificar completamente o “porquê” de se reposicionar, pois será esta motivação que guiará as ações que precisam ser realizadas. Com objetivos claros, é muito mais fácil evitar possíveis lacunas e garantir o sucesso das ações do escritório.

É claro que a determinação de que reposicionamento da marca pode ajudar um escritório de advocacia é específica para cada um. No entanto, isso não deve ser descartado por medo de enviar mensagens de instabilidade. Ao contrário, quando uma campanha de ressignificação é bem executada, pode dar credibilidade à capacidade de um escritório em lidar com um tipo específico de caso sem abalar sua reputação.

Não deixe que a ideia desse conceito se torne tão assustadora que você se desvie dela. Para ser bem-sucedido é preciso se adaptar aos tempos em constante mudança. O rebranding pode ser a chave para dar uma nova vida e direção à sua marca, o que o ajudará a atingir as metas estabelecidas. Investir em sua marca pode ser um divisor de águas para seu escritório, inclusive trazendo mais receita do que você jamais poderia imaginar.

*Raquel Segri Ferreira é diretora de Marketing, Comunicação e Business Development do ButtiniMoraes Advogados. É advogada e possui mais de 10 anos de experiência em marketing jurídico institucional, projetos estratégicos de branding, comunicação corporativa e business development