Realidades muito diferentes

Outro dia li uma matéria curiosa no NY Times sobre um polêmico debate público em Portland, capital do estado de Oregon, nos EUA. A cidade está entre as quarenta maiores metrópoles americanas e é reconhecida, nacionalmente, pelo esforço na redução da emissão de carbono causada por veículos.

Para tanto, nas últimas décadas, a cidade adicionou centenas de quilômetros à sua rede de ciclovias; construiu um sistema de transporte através do light trail (trens leves), que são vagões elétricos sobrepostos à malha viária e, ainda, fez alterações na lei de zoneamento, estimulando bairros onde as necessidades do dia a dia são walking distance (realizadas a pé). O resultado? A cidade está em terceiro lugar, entre as quarenta, em menor distância de deslocamento diário da sua população.

Voltando à polêmica. O governo americano disponibilizou 5 bilhões de dólares para que a cidade construa ou alargue as suas avenidas para desafogar o trânsito. Ocorre que, uma parte da população, por mais incrível que possa parecer, é contrária à ideia. Alegam que construir ou alargar avenidas somente fará aumentar a poluição e não resolverá o problema do tráfego. A tese, a qual confesso nunca tinha ouvido falar, é a de “demanda de tráfego induzida”. Segundo especialistas, o tráfego funciona como o gás que expande e ocupa todo o espaço disponível em um determinado ambiente. Portanto, ao investir em novas vias, haverá um estímulo à demanda latente em função das melhorias realizadas. Ou seja, haverá uma tendência das pessoas usarem mais frequentemente ou seus carros. Farão atividades de carro que, anteriormente, faziam de trem ou a pé, até chegar num novo ponto de saturação do trânsito, aumentando ainda mais a poluição.

Mas o que temos a ver com o tráfego de Portland e o debate sobre como melhor aplicar os seus vultuosos 5 bilhões de dólares? Porque escrever sobre um tema tão distante da nossa realidade? Explico. Enquanto sociedades mais evoluídas, com sistemas políticos maduros e sérios, conseguem chegar neste nível de sofisticação de debate e capacidade de investimento, nós aqui, infelizmente, estamos noutro patamar. Temos que conviver com absurdos como orçamento secreto do congresso, emendas de cunho eleitoreiro, desvio vergonhoso de verbas públicas e muito mais. Em recente noticia no Estadão, pôde-se constatar que a prática de captura do orçamento federal por emendas parlamentares é 20 vezes maior no Brasil do que em outros países. Aqui nos trópicos, as emendas parlamentares ao Orçamento da União já representam 24% da soma das despesas discricionárias, isto é, dos recursos disponíveis para investimento. Nos EUA, este número é 2,4%, em Portugal 0,48% e, na maioria dos países, é zero.

Grande parte destas emendas tem como foco os interesses do próprio parlamentar e implica em queda na qualidade das politicas públicas, desperdício de dinheiro, distorção do processo eleitoral e perda da governabilidade pelo Poder Executivo Federal. Um verdadeiro escárnio com o dinheiro do povo que cada vez está mais necessitado.

Como se vê, estamos muito longe de realidades como a de Portland. Se vamos um dia chegar lá, não sei. O que sei é que, para avançarmos, é preciso não calar diante de tanta hipocrisia e malversação do dinheiro público. Como dizia o grande Martin Luther King: “o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons”.

*Fernando Goldsztein, empresário. Fundador, www.mbinitiative.org