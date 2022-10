Rateio de despesas: o que esperar do Carf quanto à incidência do PIS e da Cofins?

Não é de hoje que os olhos da Receita Federal se voltam aos contratos de compartilhamento ou rateio de despesas, denominados também como Cost Sharing Agreements (CSA), mundialmente utilizados como instrumento de gestão pela concentração das despesas comuns de empresas do mesmo grupo econômico.

A atenção do fisco federal se volta especialmente ao fluxo financeiro decorrente desses contratos, sendo frequentes os questionamentos dos contribuintes contra o posicionamento da Receita de que os valores recebidos pela empresa centralizadora a título de compartilhamento são “receitas” para fins fiscais, portanto, sujeitos à incidência dos tributos cabíveis, tais como o PIS/COFINS.

Após embates técnicos dentro do próprio órgão[1], em 23 de setembro de 2013, a RF editou a Solução de Divergência Cosit nº 23 (SD Cosit 23/2013) que, dentre outras disposições, reconheceu a figura do rateio de despesas e firmou entendimento no sentido de que os valores recebidos pela empresa centralizadora não integram a base de cálculo do PIS/COFINS[2], se atendidos determinados requisitos, tais como: a formalização do contrato com os devidos critérios de rateio e a comprovação de todas as despesas e do cálculo respectivo para cada reembolso[3].

Com esse marco, diversos acórdãos foram proferidos no âmbito da 3ª Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) com fundamento SD nº 23, seja reconhecendo a não incidência do PIS/COFINS quanto aos reembolsos recebidos em decorrência de CSA[4], seja apontando o descumprimento dos requisitos que levariam à classificação dos valores como receitas tributáveis[5], como a ausência de comprovação das despesas incorridas e do critério objetivo de rateio em detrimento ao benefício efetivamente percebido pela empresa que realiza o reembolso.

Porém, em julgamento em março de 2022, essa tendência foi contrariada por uma decisão pontual adotada pela maioria de votos[6] da composição da 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf naquela data, pelo entendimento de que os reembolsos recebidos a título de CSA seriam receitas de serviços prestados pela empresa centralizadora e, portanto, tributáveis pelo PIS/COFINS.

Um dos pontos que chamou a atenção foi o fato de o voto vencedor[7] estabelecer que o Carf não seria obrigado a seguir a orientação da SD nº 23 e que, ainda que o fosse, mesmo assim não se aplicaria já que a despesa do caso se refere à administração conjunta de carteira de clientes realizada por uma operadora de plano de saúde às entidades de seu grupo econômico, ao passo em que a SD nº 23 tratou de despesas com apoio administrativo centralizado.

De fato, o art. 62, do regimento interno do Carf, prevê as hipóteses em que os julgadores estão vinculados às orientações de determinados órgãos, a exemplo das decisões definitivas do STJ ou do STF, em sede de julgamento repetitivo ou repercussão geral, sob pena de perda de mandato[8]. Não constam deste rol os atos normativos de autoridades administrativas (instruções normativas, soluções de consulta etc.), em respeito à autonomia do Carf enquanto órgão paritário de julgamento e parte integrante do Ministério da Economia e não a Receita.

Entretanto, o próprio histórico de precedentes relacionados ao tema[9], até mesmo os desfavoráveis, tendem a estar fundamentados na SD nº 23 para fins de afastar ou não a cobrança de PIS/Cofins aos reembolsos de rateio de despesas.

Já por essas poucas considerações, não é possível afirmar que essa decisão pontual estabeleceu alguma espécie de tendência ou de efeito vinculante às demais decisões que ainda serão proferidas pelo Carf, isso sem “falar” na autonomia dos julgadores em seguirem sua livre convicção, inclusive no âmbito das Turmas Ordinárias.

No mais, a composição da 3ª Turma da CSRF, quando o julgamento foi realizado, não contava com a totalidade dos conselheiros titulares[10] e a atual composição, que ainda não julgou o tema, conta com quatro novos conselheiros titulares[11]. Tais julgadores têm histórico de participação em julgamentos cujos votos se fundamentaram na SD nº 23 e nas provas que demonstram o cumprimento dos requisitos para a identificação do CSA e dos reembolsos realizados a esse título[12].

A citada decisão proferida em março de 2022 foi definida por um placar de 5 votos a 3, valendo destacar que, para além da usual observância da SD nº 23, o voto vencido também trouxe reflexões relevantes sobre a discussão e que ainda devem permear os próximos julgamentos a respeito da matéria, especialmente quanto ao fato de os reembolsos não poderem ser classificados como receita por não representarem acréscimo patrimonial à empresa centralizadora, dada a distinção em relação ao contrato de prestação de serviços e pela ausência de remuneração ou acréscimo de margem de lucro. Para ilustrar suas conclusões, o voto trouxe ainda conceitos da OCDE quanto aos critérios de contratos de compartilhamento de despesas, determinados conforme natureza da atividade respectiva.

É importante destacar também que a consideração do CSA e seus efeitos é uma vertente que permeia também a 1ª Seção do Carf[13], cujos precedentes têm se orientado pelo afastamento da tributação desde que o contribuinte seja capaz de demonstrar a formalização do acordo prévio entre as empresas e os critérios objetivos do rateio[14].

A partir desses comentários baseados no histórico de julgamentos publicizado pelo órgão, não podemos afirmar que o Acórdão nº 9303-012.980 representa efetiva alteração do entendimento do Carf, tampouco considerar que esses fatos relacionados à nova composição da 3ª Turma da CSRF possam indicar, necessariamente, a continuidade de decisões favoráveis aos contribuintes. Contudo, dada a relevância, racionalidade e coerência técnica envolvendo os argumentos favoráveis aos contribuintes, tal como o próprio conceito de receita tributável pelo PIS/COFINS, bem como a observância dos requisitos constantes da SD nº 23, é provável termos desfechos positivos. Aguardemos os próximos julgamentos!

*Gisele Barra Bossa e Danielle Caldeirão Santos Castilho são, respectivamente, sócia e advogada da área tributária do Demarest Advogados

