Raquel aponta ‘esquema criminoso’ no caso que envolve conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba

A procuradora-geral Raquel Dodge aponta ‘esquema criminoso’ no âmbito da Operação Xeque-Mate que, nesta quarta, 22, fez buscas no gabinete e na residência do conselheiro Fernando Catão, do Tribunal de Contas da Paraíba.

Ao requerer ao Superior Tribunal de Justiça autorização para ‘fechar o cerco’ a Catão, a procuradora destacou que o ‘objetivo é reunir provas de um esquema criminoso envolvendo o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos com o propósito de impedir a construção de um shopping no estado’.

As buscas estão sendo realizadas pela Polícia Federal desde muito cedo em João Pessoa e Campina Grande. Ao todo são cinco mandados.

A Procuradoria alega que a investigação está ’em sigilo’, por isso não divulgou nomes dos alvos das medidas cautelares na quarta fase da Xeque-Mate.

A Procuradoria informou que ‘nesta etapa não foi apresentado pedido de prisões’.

Na manifestação em que embasou o pedido das cautelares, Raquel destacou ‘a existência de indícios de que um empresário, a quem interessava impedir a construção do shopping, atuou para que o Tribunal de Contas do Estado suspendesse licença ambiental que havia sido concedida pelo órgão estadual de fiscalização ao empreendimento’.

De acordo com provas reunidas nas fases anteriores da operação, o empresário interessado na medida administrativa – impedir a construção – chegou a criar uma entidade supostamente de proteção ambiental para barrar a licença. A associação foi usada para apresentar denúncia ao Tribunal de Contas.

Além das buscas e apreensões, o relator do caso no STJ acatou solicitação da procuradora-geral em relação a outras medidas cautelares, que também têm o propósito de recolher provas da atuação criminosa dos envolvidos.

COM A PALAVRA, CONSELHEIRO CATÃO

Durante a sessão plenária do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na manhã desta quarta, 22, o conselheiro Fernando Catão se pronunciou sobre a buscas da Polícia Federal.

“Hoje pela manhã fui surpreendido em minha residência e aqui no gabinete por ação judicial de busca e apreensão levada a efeito pela Polícia Federal. Em que pese o desconforto da medida, não me traz nenhuma estranheza. Estamos num estado de direito onde todos os cidadãos estão sob o regime da lei e notadamente os agentes públicos, em um momento tão difícil de um Brasil para os agentes públicos.”

“Vejo com naturalidade e ninguém mais do que eu quer o aprofundamento da investigação sob aquele caso do shopping, porque tenho a consciência tranquila, plena e absoluta, de que agi dentro da legalidade, cumpri todos os prazos do Tribunal.”

“Segui o parecer ministerial quando foi dada a medida cautelar suspendendo, segui o parecer ministerial e a auditoria quando foi suspendida a cautelar e tenho a consciência tranquila que a não construção do shopping em nenhum momento sofreu qualquer interferência por parte desse Tribunal.”

“Agi dentro das minhas competências, da minha legalidade e dentro do meu juízo de valor. Estou tranquilo e não perdi, não perco e não perderei nenhum minuto do meu sono a respeito desse assunto.”

“Estou à disposição pra cooperar, sempre cooperei, tenho diálogo com Polícia Federal, Ministério Público e troco informações. Assim sendo faço esse esclarecimento.”

Confira o vídeo da sessão: