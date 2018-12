Raquel pede que habeas corpus de preso na Operação Piloto seja devolvido a Fux

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou novo parecer ao Supremo Tribunal Federal pedindo a devolução ao ministro Luiz Fux do habeas corpus apresentado pela defesa de Jorge Theodocio Atherino, empresário acusado de ser operador de propinas do ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB).

Documento PARECER – ATHERINO PDF

Atherino foi detido preventivamente no âmbito da Operação Piloto, desdobramento da Rádio Patrulha e Integração, que apura suposto favorecimento à Construtora Odebrecht na licitação de exploração e duplicação da rodovia PR-323, no Paraná. O empresário é acusado de receber R$ 4 milhões em vantagens indevidas que seriam repassadas a Deonilson Roldo, então chefe de gabinete de Richa.

Inicialmente, o habeas tinha sido distribuído a Fux pelo sistema da Corte, mas a defesa impetrou recurso alegando que o ministro Gilmar Mendes é quem deveria avaliar o caso. A justificativa seria o fato de Gilmar ter sido relator no processo do Supremo que declarou inconstitucional a condução coercitiva de investigados ou réus. Por essa razão, vários presos provisórios passaram a peticionar diretamente ao ministro a revogação de suas prisões, incluindo o próprio Beto Richa, no âmbito da Rádio Patrulha.

Em parecer, Raquel alega que as premissas apresentadas pela defesa para justificar o habeas com Gilmar são ‘inverídicas’, pois a decisão tomada no caso de Beto Richa não pode servir de ‘condão’ para determinar o ministro como relator de todos os atos relacionados à Rádio Patrulha.

A procuradora-geral diz que, apesar de ter sido preso em um desdobramento, as operações Piloto, Rádio Patrulha e Integração não são conexas, visto que a primeira apura ‘crimes de corrupção passiva, praticados em contextos diferentes de tempo e lugar, com finalidades diferentes, envolvendo o pagamento de vantagens indevidas em quantias diversas e realizadas por modos também diversos’.

“Não há razão nos dois argumentos expostos pelo impetrante, pois não fundamentam a reunião dos processos relacionados à operação Piloto, em que o paciente foi preso, aos processos das operações Rádio Patrulha e Integração II, nem por conexão, nem por prevenção, por qualquer dos critérios legais”, anota Raquel.

COM A PALAVRA, JORGE THEODOCIO ATHERINO

A reportagem busca contato com Jorge Theodocio Atherino. O espaço está aberto para manifestações.