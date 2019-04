Raquel e Petrobrás concordam que dinheiro do acordo bilionário da Lava Jato pode ir para a educação Procuradora-geral e presidente da estatal Roberto Castello Branco se encontraram nesta quarta, 10, e discutiram medidas para garantir que o valor pago pela empresa como parte do acordo com os EUA seja aplicado no Brasil e 'em atendimento ao interesse público'