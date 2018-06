Raquel diz que vedação a críticas e sátiras a candidatos viola liberdade de expressão

“O período eleitoral não é diferente de qualquer outro período da vida nacional, não é um período de exceção democrática que exija regras diferenciadas para conter a liberdade de expressão no país”. A manifestação é da procuradora-geral, Raquel Dodge, na sessão desta quarta-feira,20, do Supremo Tribunal Federal, durante julgamento de ação proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) contra dispositivos da Lei das Eleições (9.504/97).

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria. As normas – suspensas por liminar do Plenário do STF em 2010 – vedam as emissoras de veicularem programas que degradem ou ridicularizem candidatos nos três meses que antecedem as eleições.

O julgamento foi suspenso após cinco votos pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4451, seguindo entendimento da Procuradoria-Geral da República, e será retomado na sessão desta quinta-feira, 21.

Raquel concordou com os argumentos da Abert de que as normas violam a liberdade de expressão.

Segundo ela, os dispositivos questionados – artigo 45, incisos II e III – em parte, da Lei das Eleições – ‘ferem três princípios constitucionais valiosos para a democracia, a liberdade de pensamento e de expressão, a liberdade de acesso à informação e a proibição da censura prévia’.

A procuradora-geral destacou que o período eleitoral é o momento da escolha de representantes tanto no Poder Executivo, quanto no Poder Legislativo, ‘que exige que os candidatos se manifestem e apresentem suas ideias, mas que também aflorem críticas a essas ideias’.

De acordo com ela, ‘uma das formas mais importantes de crítica existente em qualquer país é a despertada por meio do humor e da sátira, que revela empatias ou antipatias por ideias, por pessoas, e por modelos que estão sendo propostos à nação no período eleitoral’.

Para Raquel, é neste período que a reflexão crítica é mais necessária, exatamente porque estarão sendo eleitos aqueles que representarão a população brasileira, por meio de mandato de curto período, nos Poderes Executivo e Legislativo. “E neste momento é importante que aqueles que divulgam a informação exerçam também a crítica jornalística”, ressaltou.

A procuradora apontou que essa divulgação é importante porque o eleitor exercerá o direito de voto e precisa ter acesso à informação para que ‘não vote ludibriado, mas consciente de quem é a pessoa que vai escolher em um processo de eleições justas e livres’.