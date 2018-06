Raquel denuncia deputado Arthur Lira por lavagem de dinheiro e corrupção

A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, 2, denúncia contra o deputado Arthur Lira (PP/AL), líder do partido na Câmara dos Deputados, por lavagem de dinheiro e corrupção. A procuradora-geral, Raquel Dodge, requer ainda a decretação da perda do mandato do parlamentar.

De acordo com a denúncia, em 10 de fevereiro de 2012 Lira aceitou propina de R$ 106 mil do então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU), Francisco Colombo, e enviou, para recebimento da quantia no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o seu assessor parlamentar Jaymerson José Gomes.

A quantia foi entregue em dinheiro vivo, afirma a denúncia.

Momentos depois, com o intuito de ocultar a natureza e a origem ilícita do valor, Arthur Lira determinou que seu subordinado, antes de embarcar para Brasília, escondesse as notas pelo corpo, sob suas vestes, nos bolsos do paletó, junto à cintura e dentro das meias.

E, ainda, orientou que o funcionário dissimulasse a real propriedade do dinheiro, em caso de ser descoberto.

Ao tentar passar pelo aparelho de raio x, o assessor foi abordado por agentes aeroportuários e detido pela Polícia Federal.

Esquema do PP – A procuradora-geral esclarece que o crime cometido pelo parlamentar está inserido no contexto da Operação Lava Jato, mais precisamente no esquema criminoso revelado pelo doleiro Alberto Youssef, operador financeiro pelo PP.

Em outra denúncia apresentada pela PGR, em setembro do ano passado, o delator Youssef revelou que Lira, juntamente com seu pai, Benedito de Lira, ‘exercia influência nas sucessivas gestões da CBTU, inclusive na de Colombo’.

“Francisco Colombo, para se manter na presidência da CBTU, oferecia e pagava vantagens indevidas a Arthur Cesar Pereira de Lira para que este, na condição de deputado federal, líder do PP na Câmara dos Deputados, com a prerrogativa de fazer indicações para cargos em comissão, mantivesse-o naquele cargo como nomeação política da agremiação”, afirma Raquel.

Pedidos – Além de denunciar Arthur Lira pelos crimes de lavagem de dinheiro e prevaricação, a PGR requer que o parlamentar ressarça os danos materiais causados, no valor do montante recebido, e indenize a União em R$ 106,4 mil, ‘uma vez que as condutas ferem a ordem econômica, a administração da Justiça, o patrimônio moral da coletividade e a confiança coletiva nas instituições públicas’.

*A primeira versão do texto afirmava que Lira teria sido denunciado por prevaricação com base em release divulgado pela PGR. A assessoria de imprensa da PGR corrigiu a informação em novo release e a informação foi corrigida.

COM A PALAVRA, ARTHUR LIRA

O advogado do Deputado Federal Arthur Lira, Pierpaolo Cruz Bottini, informa que não foi notificado da denúncia, mas reitera que já demonstrou à Polícia Federal a inexistência de qualquer fato criminoso.