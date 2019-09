Raquel dá parecer contra habeas para Beto Richa

A procuradora-geral, Raquel Dodge, enviou manifestação ao Supremo, nesta quinta, 12, pela não concessão de habeas corpus ao ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB). Para ela, a portaria editada pelo Tribunal de Justiça do Paraná designando juízes substitutos para atuarem nas subseções da comarca de Curitiba em caso de afastamentos, suspeições ou impedimentos dos magistrados titulares – e questionada pela defesa – ‘é ato administrativo regular e não representa constrangimento ilegal ao réu’.

Documento Íntegra da manifestação no HC 173.834 PDF

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria.

Beto Richa, que responde a diversas ações na Justiça do Paraná, teve recentemente quase R$ 20 milhões bloqueados em bens e ativos financeiros a pedido do Ministério Público Federal.

Em agosto, a ministra do Superior Tribunal de Justiça Maria Thereza de Assis Moura já havia negado outro habeas corpus interposto pela defesa no qual se questionava a regularidade da portaria publicada pelo TJ do Paraná.

Na ocasião, Maria Thereza destacou que o ato do tribunal paranaense ‘é de caráter administrativo e, ainda que gere efeitos individuais em relação à lotação dos juízes substitutos, não tem aptidão de causar qualquer ameaça à liberdade de locomoção do réu, sendo, portanto, manifestamente incabível o pedido da defesa’.

Antes de apreciar o mérito, Raquel afirma ser ‘caso de não conhecimento do habeas corpus por contrariar a Súmula 691 do STF’.

A norma preconiza que não compete ao Supremo conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas requerido a tribunal superior, indefere liminar.

Raquel refuta o argumento da defesa segundo o qual supostamente teria havido ‘violação do princípio do juiz natural’.

Ao contrário, ela afirma, adotou-se o critério objetivo para definição dos juízes substitutos. “No caso, vê-se que foi adotado o critério de antiguidade na substituição para a atuação dos juízes de direito substitutos no Fórum Criminal do Foro Central, sendo estes José Daniel Toaldo, Fernando Bardelli Silva Fisher e Diego Paulo Barause”, pontua a procuradora-geral.

Raquel se manifesta pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, por sua rejeição pela Corte.