Raquel ataca leis que criaram ‘inúmeros’ comissionados no Ministério Público de Santa Catarina

Em parecer ao Supremo, a procuradora-geral, Raquel Dodge, opinou pela procedência do pedido da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (Ansemp) para que sejam consideradas inconstitucionais 12 leis complementares catarinenses. Entre outras resoluções, as normas criaram inúmeros cargos comissionados no Ministério Público de Santa Catarina. De acordo com a PGR, as leis ferem trechos do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê a nomeação para cargos em comissão como modalidade excepcional de acesso a cargos públicos, admitida somente nos casos em que as funções a serem desempenhadas estejam voltadas à direção, à chefia ou ao assessoramento.

Segundo dados apresentados pela Ansemp, há 1.205 cargos comissionados no quadro do Ministério Público de Santa Catarina, contra apenas 655 servidores efetivos.

O Ministério Público do Estado, por sua vez, alega que a atividade de assessoria seria ‘exclusiva dos assessores com vínculo de confiança’.

Para a PGR, no entanto, o entendimento do Ministério Público de Santa Catarina está equivocado. No parecer, Raquel ressalta que o porcentual mínimo de servidores efetivos para o órgão deve ser de 70%, conforme lei complementar estadual.

“Há, portanto, flagrante inconstitucionalidade na criação e na ocupação dos cargos no âmbito do Ministério Público de Santa Catarina”, sustenta a procuradora.

Raquel afirma que os servidores efetivos passam por rigoroso processo seletivo e têm comprovada capacidade intelectual para exercer as tarefas necessárias.

“As alegações de que a atividade de assessoria seria ‘exclusiva dos assessores com vínculo de confiança’, como defendido pelo Ministério Público de Santa Catarina, e de inexistência de cargo efetivo exclusivo para bacharéis em direito desrespeitam não apenas a regra do concurso público mas, principalmente, a previsão constitucional de que haja porcentual mínimo de preenchimento de cargos comissionados por servidores efetivos’.

Informações no Portal da Transparência do Ministério Público de Santa Catarina ‘confirmam que o número de cargos comissionados excede o de efetivos, revelando a priorização do preenchimento e a criação de posições em comissão em detrimento da ocupação total e da ampliação dos efetivos’.

Segundo a PGR, ’em razão da “relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica’, o relator da ADI, ministro Ricardo Lewandowski, adotou o rito abreviado.

O dispositivo possibilita que a decisão possa ser tomada em caráter definitivo pelo Pleno do Supremo, dispensando-se o exame do pedido liminar.

