Raio X do transporte escolar em 218 cidades paulistas, segundo o Tribunal de Contas

Um relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz um raio X sobre as frotas de ônibus escolares. A Corte fez nesta quinta, 26, uma fiscalização surpresa em 269 escolas, no interior, litoral e região metropolitana do Estado, para averiguar as condições dos veículos e serviços oferecidos pelas prefeituras.

Os casos reportados para a central de monitoramento da fiscalização incluem extintores vencidos, veículos com goteira, ônibus sem cinto, janelas quebradas, travas de cintos sem funcionamento, ônibus em ‘péssimas condições’, pneus gastos, entre outros.