R$ 4.679.750 em dinheiro vivo no avião

A Polícia Civil de Mato Grosso abriu inquérito para investigar a origem de uma fortuna encontrada em um pequeno avião que fez pouso forçado na região de Alta Floresta, a quase 800 quilômetros de Cuiabá, neste domingo, 30. Os policiais encontraram dentro da aeronave, em seis malas, R$ 4.679.750 em dinheiro vivo.

O Cessna 206 havia decolado do aeroporto de Alta Floresta, mas sofreu uma pane e o piloto – identificado como Francesco Turriziani, italiano de 61 anos – se viu obrigado a fazer pouso forçado.

As primeiras investigações indicam que o Cessna saiu do interior de São Paulo com destino ao Estado do Pará.

Segundo a Polícia de Mato Grosso, o piloto ‘não soube’ explicar a origem da fortuna. Inicialmente, ele disse aos policiais que o dinheiro foi obtido com a venda de um avião, mas a versão foi considerada inconsistente.