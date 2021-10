A Polícia Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo apreendeu, nesta quinta-feira (30), quase R$ 12 milhões em dinheiro vivo, na região de Presidente Prudente, a 558 quilômetros da capital paulista. O montante estava em um caminhão carregado de frutas. O motorista flagrado não explicou a origem da fortuna, que reunia reais e dólares.

Durante a operação ‘São Paulo Mais Seguro’, as equipes do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária, abordaram um caminhão Bitrem vindo de Maracajú, Mato Grosso do Sul. Após notarem o nervosismo do motorista, fizeram uma vistoria na cabine e encontraram o dinheiro em fundo falso no teto.

Foram apreendidos mais de R$ 7 milhões e quase $ 800 mil dólares (cerca de R$ 4 milhões), totalizando quase R$ 12 milhões em espécie.