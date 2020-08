Quinze ex-secretários de Justiça de São Paulo vão à Assembleia Legislativa contra reforma de Doria que acaba com Instituto de Terras

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris (PSDB), recebeu uma manifestação subscrita por 15 ex-secretários de Justiça do Estado que decidiram se unir para marcar oposição ao projeto de lei apresentado pelo governador João Doria (PSDB) que prevê a extinção de autarquias estaduais como estratégia para reduzir gastos na pandemia de covid-19. Entre as unidades administrativas a serem cortadas está a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), movimento que é contestado no documento.

O ofício, enviado na semana passada, faz um apelo aos deputados para que consideram o histórico de trabalho da Fundação Itesp, sua relevância na implementação de políticas públicas nas áreas agrícola, agrária e fundiária e as consequências, a longo prazo, de seu eventual fechamento.

“Sua extinção nessa época de pandemia passaria à cidadania de São Paulo um sinal desprovido de qualquer sentido, sem qualquer audiência pública, provocando a brusca interrupção de políticas de valorização da dignidade humana e de desenvolvimento regional. É claro que ninguém pode ser insensível à crise fiscal atravessada pelo País e por São Paulo. Mas, com criatividade e esforço de gestão, é possível alcançar a redução do aporte orçamentário à Fundação sem extingui-la”, diz um trecho do documento.

Os ex-secretários destacam que pelo menos 20 mil agricultores familiares e 36 comunidades quilombolas que recebem assistência técnica da Itesp seriam prejudicadas com a interrupção de suas atividades.

A Fundação implementa ainda o Programa de Regularização Fundiária, em parceria com mais de 200 pequenos e médios municípios do Estado, para resolver conflitos de propriedade.

“E ainda há muito por fazer, considerados os mais de 450.000 hectares de áreas devolutas em litígios judiciais pendentes, que necessitam da Regularização Fundiária conduzida pela Fundação ltesp para superar cizânia ancestral e viabilizar segurança e mais desenvolvimento para todos”, afirma a manifestação.

O PL de Doria. O Projeto de Lei 529/2020, elaborado em conjunto pela Secretaria de Fazenda e pela Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão do governo, foi enviado por Doria para apreciação dos deputados em 12 de agosto. Além da Fundação Itesp, o texto propõe a extinção ou remodelação de outras nove unidades administrativas de setores que vão da Saúde ao Transporte.

“Atividades realizadas por entidades descentralizadas, integrantes da administração indireta do Estado, passaram a ser reavaliadas, culminado em proposta de descontinuidade e/ou transferência para outros órgãos e entidades da administração pública estadual ou, em casos específicos, à iniciativa privada”, diz a minuta do projeto.

