Quimeras de renovação

À beira do abismo,

caiu dentro de si.

E não apreciou o que encontrou.

Mirou o céu

de sua mente

e lobrigou o sol enegrecido,

uma palidez e opacidade

estranhas, tétricas, inusitadas.

Almas cativas bradavam:

– liberdade, liberdade, onde estás?

As chagas supuravam.

O odor do pesadelo exalava.

Mas havia esperança?

No sonho, sim, malgrado

do outro lado

um corifeu arregimentasse

demônios para atormentar a verdade.

E a voz da mentira predominava,

singrava o oceano cósmico daquela visão lúgubre.

A peita se sentia imbatível!

Entretanto, eis que, inopinadamente,

o céu se abriu e dele o manto azul da esperança retumbou e com ela

veio abraçada a renovação.

Ambas sorriam.

A mentira saiu esbaforida, correndo, esbravejando…

E a liberdade apareceu à luz de um sol radiante com o cântico do amor.

Não se deveria despertar jamais de bons sonhos; eles recobram a alma.

*João Linhares, promotor de Justiça do MP/MS. Integrante da Academia Maçônica de Letras de MS. Mestre em Garantismo e Processo Pena pela Universidade de Girona/Espanha. Especialista em Direito Constitucional pela PUC/RJ