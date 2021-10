Questões atuais da boa e velha representação comercial

A profissão de representação comercial é uma das mais antigas do mundo e é essencial para a comercialização de serviços e produtos, principalmente com digitalização. O caixeiro viajante, mascate, tropeiro ou o chamado regatão, de outros tempos, têm, atualmente, aplicativos específicos, mas seguem com o mesmo objetivo de disseminar tendências e identificar espaços para melhorias e novas demandas.

E deles, representantes, espera-se, evidentemente, vendas ou “pedidos colocados” como é o termo técnico em relações de representação. Acontece que às vezes o representante coloca tantos pedidos e/ou o percentual da comissão acertada outrora torna-se alto demais para o momento, fazendo que representante fique muito dispendioso para empresa, inclusive com ganhos mensais iguais ou superiores aos executivos da representada.

Então os acionistas ou a matriz da representada exigem mudança, como internalização das vendas para redução de custo e melhores resultados ou instaura-se um mal-estar com vendedores internos. Ou ambos.

A saída mais lógica e razoável é que as partes repactuem os termos do contrato, notadamente os percentuais da comissão haja vista a mudança de contexto comercial e de mercado. Segundo a lei que rege as relações de representação comercial no Brasil, que aliás é específica e mandatória, são proibidas alterações que reduzam a média de remuneração do representante, essa calculada levando-se em consideração os últimos seis meses.

Entretanto, a maioria dos tribunais de justiça do país têm decidido que, se a manifestação de vontade vier de ambas as partes e for feita de forma livre e consciente, será válido um eventual aditivo contratual que reduza a comissão , inclusive porque, muitas vezes, é esse o caminho para se manter um contrato vigente.

Em caso contrário, se a alteração que implica em redução da comissão tiver sido imposta sem o consentimento livre do representante, este poderá anular a cláusula com a manutenção da condição anterior ou a rescisão do contrato com a indenização de 1/12 avos sobre tudo que recebeu, nos termos da lei. Com a rescisão contratual, será obrigatório a quitação geral da parte a parte, seguida de um novo contrato com diferentes termos e condições, as quais as cortes têm entendimentos variados, a depender de cada caso.

Via de regra, tanto para um aditivo quanto para um novo contrato, quanto mais fique provado que estavam de acordo e que os termos foram discutidos e negociados entre si, e quanto mais correta tiver sido a rescisão e quitação da relação anterior, quando for o caso, mais chances há de reconhecimento da plena legalidade do aditivo ou do novo contrato.

Sobre termos de distrato com ampla quitação de ambas as partes, há diversos julgados no sentido de que o representante comercial não pode pleitear em juízo o que já deu por quitado ao assinar o distrato, desde que ausentes vícios de consentimento. As provas mais comuns de ausência, para qualquer situação, são trocas de e-mails e mensagens confirmando a negociação, tal como de minutas analisadas por advogados de cada uma das partes e atas de reuniões presenciais.

Outro ponto que gera discussão é o índice que deve ser usado para correções no pagamento de indenizações em relações de representação quando há rescisão injustificada por parte da empresa representada. A lei aplicável diz que o valor do aviso-prévio e das indenizações devem ser corrigidos com base na variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) ou por outro indexador que venha a substituí-lo. Ocorre que, em 1991, extinguiu-se o BTN e determinou-se que, como substituto, deveria ser utilizada a Taxa Referencial (TR).

A utilização da TR como índice de correção monetária é, porém, pouco comum. Os indexadores comumente usados expressos nos contratos ou indicados nas ações judiciais são, em larga maioria, o IGP-M/FGV e o INPC. Nos últimos meses, sabe-se que o acumulado do IGP-M/FGV foi totalmente atípico e exorbitante e deixou de refletir o que era seu objetivo, razão pela qual o INPC, ou similar, vem sendo o adequado para fins de correção.

Por fim, outro ponto que suscita algum debate, mesmo porque é de certa forma dinâmico, é o que compõe a base de cálculo das comissões. A lei prevê que as comissões deverão ser calculadas pelo valor total das mercadorias. Mas até poucos anos, por exemplo, aceitava-se que fosse excluído o Imposto sobre produtos industrializados (IPI) da base. Hoje não mais.

Atualmente, sobre os demais valores que compõem uma nota fiscal mas que não são parte do valor do produto em si, como por exemplo o ICMS-ST e o frete temos julgados em ambos os sentidos , isto é, incluindo-os e excluindo-os da base.

Por esta razão, uma vez mais, aconselha-se uma legítima e verdadeira discussão e negociação entre as partes, a fim de que seus contratos e aditivos reflitam o que, dentro da lei, é o decidido entre elas.

*Juliana Meyer Gottardi é advogada especialista em contratos comerciais e sócia-fundadora da PNST Advogados