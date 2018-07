‘Queremos ouvir você’

A Justiça Eleitoral lançou nesta quarta-feira, 18, uma pesquisa para que a sociedade civil e os profissionais da área jurídica ajudem a definir as metas mais importantes da área para 2019. O objetivo é tornar o processo de escolha dessas metas o mais participativo possível. informou a Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.

Magistrados, advogados, promotores e procuradores do Ministério Público, servidores públicos, associações de classe e cidadãos em geral poderão preencher um breve questionário, disponível no portal do TSE na internet, e avaliar o grau de relevância de cada uma das metas.

A pesquisa também busca conhecer as expectativas do público em relação à prestação jurisdicional oferecida pela Justiça Eleitoral. O formulário poderá ser acessado até o dia 31 de julho.

A pesquisa está prevista na Resolução nº 221/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que indicou ‘a necessidade da realização de consulta pública como etapa preliminar ao processo de formulação das metas nacionais do Poder Judiciário’.

Essas metas são formuladas a partir de estudos e análises técnicas feitas pelo Conselho, visando o aperfeiçoamento do Poder Judiciário.

As ações são traçadas por conselheiros e comissões permanentes do CNJ, pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela Presidência do órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar do Judiciário.