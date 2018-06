O PT divulgou nesta quinta-feira, 5, um vídeo em que destaca trechos de um discurso do ex-presidente Lula, em março, durante o Fórum Social Mundial, em Salvador. Na ocasião, ele falou sobre a possibilidade de ser preso caso o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitasse seu pedido de habeas corpus preventivo contra a prisão em segunda instância, o que acabou acontecendo na madrugada desta quinta – após onze horas de julgamento, a Corte, por 6 a 5, frustrou a estratégia derradeira da defesa do petista e o colocou à porta da prisão da Lava Jato.

“Querem me prender para calar minha voz, mas eu falarei pela voz de vocês”, declarou Lula, no encontro de Salvador, em março. “Querem me prender pra eu ficar preso em uma cela e não poder andar, mas eu andarei pelas pernas de vocês. Querem me prender pra minha cabeça não emitir pensamentos, mas eu pensarei pela cabeça de vocês”, destaca o vídeo divulgado nesta quinta na página do PT.

Na ocasião, o ex-presidente convocou seus seguidores. “Querem me prender para eu não continuar na luta? Vocês continuarão a minha luta! ”

+ À porta da prisão da Lava Jato, Lula ainda pode ser candidato

O ex-presidente pode ter a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro a partir de agora. A liminar dada no dia 22 de março, que conferia salvo-conduto a ele, foi cassada pelo STF no julgamento.

Lula pegou 12 anos e um mês de reclusão na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá.

+ Veja como votou cada ministro no HC de Lula

O PT afirma que não o deixará só. “Não vamos abaixar a cabeça. Em todo o país, estamos com Lula e vamos seguir em frente, porque a luta nunca foi fácil e está longe do fim. Lula é o povo brasileiro. E o povo brasileiro é Lula. Nossos sonhos de construir um País mais justo jamais serão aprisionados!”