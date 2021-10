Quer se aproximar do cliente? Olhe para os dados

A tecnologia avança rapidamente e tem evidenciado, cada vez mais, a importância dos dados para o sucesso dos negócios na era digital. Entender melhor os clientes, usar informações para antever tendências e se tornar relevante no dia a dia dos consumidores é o objetivo a ser perseguido pelas empresas. A meta é chegar em um atendimento tão bom quanto o que os clientes recebem em seus restaurantes preferidos, onde são conhecidos pelos nomes e o garçom sabe qual é o pedido de sempre. E a possibilidade de construir um relacionamento realmente personalizado com os consumidores nunca esteve tão ao alcance das marcas.

Para grandes empresas atingirem esse nível de excelência, elas precisam de dados. Mas não só isso. Neste mundo conectado, as organizações têm seus grandes lagos de dados, criados a partir de Petabytes de informações que chegam a cada minuto, mas, mesmo com esse enorme volume, muitas vezes elas não conseguem tomar decisões porque as informações coletadas de forma pura e simples têm pouca relevância. Para gerar valor, elas precisam ser lapidadas, de modo a servir ao propósito de melhorar o negócio e a experiência do consumidor. É necessário interpretá-las e aplicá-las com eficiência.

E é aí que entram tecnologias como Machine Learning e Inteligência Artificial, que vou colocar sob um grande guarda-chuva de IA. Elas são fundamentais para mudar a equação, transformando empresas focadas em campanhas em empresas focadas em jornadas. O que isso quer dizer? Na prática, é abandonar a mentalidade de criar produtos para depois descobrir clientes que queiram comprá-los e dar lugar a uma nova forma de fazer marketing, que parte do interesse em entender quem é o cliente, o que ele realmente precisa e quando, para, então, desenhar soluções (serviços, produtos, ofertas) customizadas e contextualizadas para o consumidor. E são os dados – interpretados e analisados – que tornam possível colocar em prática essa nova forma de ver o cliente e de fazer marketing.

Neste contexto, vejo duas palavras-chave, totalmente relacionadas. A primeira é jornada. As empresas digitais, com cultura baseada em dados, buscam construir e mapear todas as possibilidades de interações com o consumidor e entender em que momento – como e porque – o cliente está e como ele usa cada canal de contato com a marca. E aí entra a segunda palavra-chave: relevância. Se a empresa entende o momento do cliente e seu índice de satisfação com a marca no momento de uma interação, tem muito mais chance de trazer relevância para a relação com o consumidor. Traduzindo em miúdos: se conheço você, sei quais são suas dores e necessidades e, possivelmente, tenho mais chance de fazer algo que lhe agrade.

Na relação entre empresas e consumidores, ser mais relevante se traduz na capacidade de surpreender o consumidor. Isso pode ser feito de diversas formas: ao oferecer um novo plano de celular com benefícios mais aderentes às atuais necessidades do cliente ou com uma proposta para assinar um serviço de streaming que resultará em uma economia para ele. Ser relevante é oferecer um atendimento que leva em conta uma data comemorativa (como o aniversário do cliente), recentes dúvidas ou problemas que o consumidor teve com a marca. Também é apresentar uma oferta especial de um smartphone, levando em conta os modelos de preferência da pessoa, o prazo em que ela costuma trocar de aparelho e o canal no qual prefere ser contatada: app, telefone, whatsapp. São muitas possibilidades, que incluem também o conceito de omnichannel: se compreendo o cliente e seu contexto, sou capaz de atendê-lo com o mesmo nível de conhecimento em qualquer um dos meus pontos de contato.

Tudo isso tem como fundamento e resultado direto o NPS (índice de satisfação do cliente), que é o que garantirá a sustentabilidade da empresa. Construir essa nova forma de olhar para o consumidor é um processo que leva tempo e, naturalmente, há uma ansiedade das empresas em relação ao resultado. Para ser bem-sucedido, esse processo depende muito de tecnologias. Necessárias para construir soluções em larga escala, detectar problemas, fazer testes, medir resultados, construir e implementar cada nova camada na jornada do cliente. Contudo, um elemento fundamental por trás do sucesso da Inteligência Artificial é o fator humano, afinal, é o homem que ensina a máquina, fazendo todo esse arcabouço tecnológico funcionar.

Ensinar uma máquina é como educar uma criança: você começa do zero. Primeiro ensina a andar e fica atrás dela para que não se machuque. Quando começa a andar, é hora de ensinar a tomar banho. Depois, a comer com garfo e faca. Andar de bicicleta com rodinha. Sem rodinha. E por aí vai. Não dá para pular etapas. É preciso mapear e ensinar à máquina jornada a jornada, pois, ao fim, esse processo leva à construção do que chamamos de rede neural – a combinação de múltiplas jornadas com pontos de intersecção e em constante evolução. A tarefa é complexa, porém quando feita corretamente garante um ganha-ganha para a empresa e para o cliente. Além disso, nos dá a oportunidade de desenvolver uma nova forma de relacionamento entre empresas e consumidores, trazendo o cliente para o centro da experiência e dando relevância às interações com a marca.

*Luiz Medici, VP de Dados e Inteligência Artificial da Vivo