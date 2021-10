Discorrendo, em meados do século passado, sobre a atuação moral do Ministério Público, André de Faria Pereira, em primorosa lição, deixou assentado que há muito o Parquet deixou de exercer o seu papel originário de advogado da coroa e instrumento de acusação sistemática (Apud ROBERTO LYRA – Teoria e Prática da Promotoria Pública. 2ª ed., Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1989, p. 149). Já àquela época afirmava-se que o órgão oficial da acusação era a própria personificação da justiça, não só por ser ente tutelar dos interesses jurídicos e sociais, mas, também, por atenuar os excessos da ação privada, muitas vezes inspirada no sentimento de vingança. No exercício de tão nobres funções os Promotores de Justiça sempre estiveram vinculados ao julgamento soberano da própria consciência.

Em nosso País o avanço legislativo fez com que o Ministério Público atingisse uma liberdade de atuação que não tem precedentes no direito estrangeiro. No entanto, em tempos mais do que nunca maniqueístas, a interpretação da Constituição Federal e de todas as leis que dão suporte a uma atuação independente de Promotores de Justiça e Procuradores da República autoriza o questionamento: quem tem medo do Ministério Público?

Isto porque a existência deste órgão autônomo e independente da estrutura Estatal assegura sua atuação objetiva (com base do interesse público) mesmo face daqueles que detêm poder político, midiático e econômico. O Ministério Público, definitivamente, desagrada e sua atuação republicana “aborrece privilégios e abomina a formação de castas” (Sepúlveda Pertence, STF, Adin 1.828-2, medida liminar, DJU de 7/8/98, citado no “Informativo do STF” nº 117, p. 3).

O reconhecimento social da atuação do Parquet ressurtiu na última reforma da Lei Fundamental da República. A Constituição Federal de 1988 alterou, substancialmente, o perfil do Ministério Público, afastando-o da conformação que hoje tem na grande maioria dos países da Europa Continental. Enfatizou-se a peculiar natureza jurídica desse órgão, que não integra e tampouco se submete à hierarquia do Estado-Aparato; o espaço de autonomia do Ministério Público passa a ser bastante distinto de outros entes Estatais, notadamente porque ele é, na verdade, o próprio fiscal do poder.

A partir de 1988, como se disse, o Ministério Público perdeu o papel de advogado do Estado e se transformou, definitivamente, em advogado da sociedade: a sociedade-governante.

A Carta Constitucional atribuiu-lhe o dever de zelar pelo respeito aos direitos assegurados na CF (art. 129, II), ressaltou-lhe o caráter de órgão de defesa dos interesses sociais (estabeleceu-se, nessa medida, a contraposição entre o estado-aparato e estado-comunidade). Esse aparente paradoxo na natureza da instituição reside no fato dela estar inserida no aparato estatal, mas com a função de defesa da sociedade, contra o próprio Estado. A nova feição do Ministério Público, na verdade, inibiu a atividade do estado na política de atuação criminal e repercutiu de maneira definitiva nas atividades do Ministério Público no âmbito da persecução penal.

A Constituição Federal estabelece que o Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica (legalidade), do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (cf. art. 127, caput).

Estes princípios dão à Instituição sua conformação orgânica, fundada na unidade, indivisibilidade e independência funcional (C.F., art. 127, § 1º). Na prática, isto significa que a Instituição não se submete a qualquer outro poder do Estado, assumindo, na interrelação com outros entes da administração, plena independência para gerir o próprio destino e atuar, na formação do seu convencimento, com liberdade e livre de interferências externas.

É certo que os poderes do estado devem conviver de forma harmônica e equilibrada, num sistema de freios e contrapesos. Por isso mesmo, a Constituição Federal – sem se afastar substancialmente da clássica tripartição consagrada por Montesquieu – atribuiu ao Ministério Público a relevante função de fiscalizador das atividades dos Poderes Públicos, assegurando-lhe autonomia em face daqueles agentes políticos.

É lícito concluir, nessa ordem ideias, que não é possível a criação de instrumento constitucionalmente válido tendente a reduzir ou suprimir a autonomia e independência atribuídas ao Ministério Público. E essa asserção é relevante, pois, notadamente nos últimos tempos, em face de atuação implacável do Ministério Público contra alguns próceres da República (em todos os níveis), aqueles que se sentem incomodados com a atuação objetiva e independente da Instituição já colocam em prática projetos tendentes a mitigar os poderes do MP, na tentativa de obstrução de sua atuação autônoma, livre de ingerências externas de qualquer natureza.

Na verdade, a independência funcional não constitui um privilégio pessoal, mas prerrogativa indissociável do dever funcional, para cuja realização se preordena. Em síntese, o Ministério Público – seja no âmbito cível, seja no âmbito criminal – sempre foi e será o representante da sociedade: a sociedade-governante, opondo-se, de forma recorrente, ao estado-aparato. Esta é a única forma de enfrentar, de maneira proficiente, os verdadeiros projetos criminosos de poder. Não causa grande surpresa ou perplexidade – notadamente nos tempos atuais – que alguns representantes máximos de poderes da República, contando com a generosa colaboração de detentores do poder econômico, coloquem em curso projetos pessoais de poder que caminham à margem da lei e da Constituição Federal, dos quais a PEC 05 é um exemplo claro. Daí a indagação: quem tem medo do Ministério Público?

*Antonio Carlos da Ponte e Pedro Henrique Demercian, procuradores de Justiça no Estado de São Paulo