Quem é real proprietário da empresa D?

A empresa D no título pode ser qualquer empresa (ou outro tipo de organização) e a pergunta que ali se faz é uma que se fez, recentemente, no contexto da CPI da Pandemia, com relação a uma pessoa jurídica específica e atuante no setor de seguros-garantia.

Diferentemente de Luxemburgo e Malta, por exemplo, o Brasil ainda não adotou de uma forma boa a recomendação 24 da Financial Action Task Force (ou GAFI, sigla usada em francês), o cão-de-guarda global contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Alguns podem se lembrar da entidade da qual o Brasil faz parte em razão de uma ameaça de demoção, talvez até expulsão, do Brasil em 2018, contornada às pressas pelo Congresso Nacional em 2019 com a adoção de lei que alterou a aplicação de sanções adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU ou seus comitês, com algum impacto no sistema financeiro brasileiro, sobretudo na necessidade de recalibrar algoritmos e alterar sistemas para levantamento automático e, residualmente, análise manual de operações suspeitas.

Dentre os resultados da plenária do FATF realizada entre 19 e 21 de outubro de 2021, divulgada em seu site e fazendo referência expressa ao Pandora Papers, destaca-se a 3ª iniciativa estratégica, que é consulta pública aberta até 3 de dezembro de 2021 sobre uma proposta de alteração dos padrões do FATF (e sua nota interpretativa) sobre beneficial ownership, expressão que pode ser traduzida como propriedade de fato de empresas e quaisquer outros tipos de organizações, inclusive fundos.

A Transparência Internacional, aquela mesma que monta e divulga um índice de percepção de corrupção em vários países do mundo desde 1995, celebrou as alterações propostas, resumindo-as numa manchete em seu site, que se traduz assim: “REGISTROS DE REAIS PROPRIETÁRIOS DE EMPRESAS ANÔNIMAS EM CURSO DE SE TORNAREM UMA EXIGÊNCIA NO MUNDO INTEIRO”.

Há quem afirme que o Brasil já exige declaração de propriedade real de empresas (anônimas ou não) à Receita Federal (e ao Banco Central, em casos específicos), o que é verdade, porém muito parcialmente eficaz. Os mecanismos de verificação ficam alijados de cruzamento e verificação de dados e a iniciativa privada até pode contribuir, de alguma forma, pela via das diligências que são tomadas por exemplo quando é o caso de contratação de um fornecedor e a empresa contratante, do setor privado ou público, tenha um programa de integridade que exija que seja declinada a estrutura societária do candidato a fornecedor. Não só os dados assim coletados podem não oferecer segurança, precisam ser analisados cuidadosamente, mas nada garante que eventuais sinais de alerta serão averiguados adequada e rapidamente e, em tempos de preocupação legítima com a proteção de dados, que serão ainda reportados a autoridades.

Claro que em muitas empresas e outros tipos de organização (e fundos) já estão em curso discussões sobre ESG (sigla que se refere a princípios de proteção ao meio-ambiente, responsabilidade social e governança), necessários tanto para a atração e manutenção de investimentos quanto para obtenção de crédito, mas o que membros de Conselhos, de Comitês eventualmente instalados e atuantes e das administrações respectivas estão fazendo para que as decisões apropriadas sejam tomadas inclusive com relação a alocação de recursos para as averiguações e reportes que se fizerem necessários para proteger a empresa, sob o eventual custo de proporcionar uma oportunidade de ressocialização a quem tiver errado? Ou será que associar a própria imagem corporativa a eventuais pessoas politicamente expostas é um risco que ainda vale a pena?

Num país em que ainda e lamentavelmente há quem defenda que não haveria graves problemas no uso de laranjas para esquemas de peculato, torna-se mais importante do que nunca que a sociedade civil também se mobilize para que o Congresso Nacional aja e aja rápido, promovendo transparência na propriedade de empresas, sob pena de investimentos que são necessários e urgentes terminarem tendo outros destinos. E, no exercício e resultado, que se leve em consideração a facilidade de acesso a registros de reais proprietários, como fez Luxemburgo, com acesso online, anônimo e gratuito e sob pena, para quem não declarar, de aplicação de multa de até 1.250.000 Euros, ou mesmo Malta, que cobra 5 Euros por consulta de reais proprietários de entidades, inclusive das PTCs, ou private trust companies, que gerem ativos de fundos, ou trusts.

Sim, a ideia da transparência é algo que vai incomodar alguns, que talvez jamais devessem estar na vida pública ou dela deveriam se retirar, ainda que temporariamente. Talvez até a atividade de emprestar nomes e CPFs para esquemas ilegais esteja com os dias contados, com algum potencial para equilibrar a perda para o Brasil com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa recém-sancionada. E não, em princípio não ofende a GDPR, que o Brasil levou em consideração quando adotou a Lei Geral de Proteção de Dados.

*Roberto N. P. di Cillo, advogado, Senior Research Fellow do FGVethics e membro e cofundador da Global Compliance Management and Response

