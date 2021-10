Quem diz que dinheiro em espécie só serve à corrupção não conhece o Brasil

Recentes e lamentáveis acontecimentos amplamente retratados na mídia nacional chamaram a atenção para a relação entre circulação de numerário e atividades de crime organizado. Gostaríamos, aqui, de desmitificar o numerário como instrumento de pagamento afeito somente a finalidades ilícitas, a exemplo do que se tem retratado em alguns veículos de comunicação. Enquanto meio de pagamento, o papel-moeda cumpre função indispensável de inclusão financeira, garantindo acesso a bens e serviços lícitos para ampla e consolidada maioria da população brasileira, em especial para a população de baixa renda, distante dos grandes centros urbanos, mulheres e trabalhadores da economia informal.

Surpreende que ainda leiamos notícias que associam a circulação de numerário exclusivamente à corrupção. Segundo essa ideia, a circulação de papel-moeda só seria alta no país por conta das facilidades que apresentaria para a prática de atividades ilícitas. Tal associação possui caráter simplista e ingênuo, porque ignora que o Brasil profundo (ou nem tão profundo) vai muito além das regiões privilegiadas dos centros urbanos mais ricos.

Segundo dados do Banco Central, o valor do numerário em circulação no país aumentou do total de R$ 144 bilhões em 2011 para R$ 342 bilhões em 2020. Efetivamente a quantidade de dinheiro em espécie circulante no Brasil aumentou ao longo da última década, em que pesem a criação e disponibilização de inúmeros novos meios de pagamento digitais. Será possível que toda essa diferença deve ser creditada apenas a atividades ilícitas?

Na realidade, o que se tem no Brasil é o fato de que o numerário permanece consolidado como principal meio de pagamento da população. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva de 2021, o dinheiro é o meio de pagamento mais utilizado por 44% dos brasileiros, percentual que aumenta para 65% se consideradas apenas as classes D e E. Além disso, grande parte da população ainda recebe ao menos parte (ou a totalidade) de seus rendimentos em dinheiro: 37,9 milhões de pessoas, ou 28% dos brasileiros com renda.

Observando-se os motivos apontados para a utilização do dinheiro físico, percebe-se que muitos se relacionam intimamente com a crise econômica e o aumento da inflação no país, que diminuiu drasticamente o poder de compra das famílias: são apontadas a possibilidade de obter descontos no pagamento (51%), possibilidade de negociar o preço (45%), praticidade (40%), maior facilidade no controle de gastos (35%) e ausência de taxas (34%). O usuário do dinheiro, ao contrário de encher maletas com notas de R$200, está preocupado em pechinchar descontos para itens básicos de sobrevivência.

O uso do dinheiro também fica evidente em pesquisa do Banco Central do Brasil de 2018, que demonstrou que, para compras de até dez reais, em 88% das ocasiões o instrumento utilizado era o numerário. Ainda, 52% das vezes era o papel-moeda o meio de pagamento escolhido para compras de valor entre R$ 50 e R$ 100. Mesmo para compras de valor superior a R$ 500, 31% das transações foram realizadas com papel-moeda.

Sim, o Pix e o internet banking aceleraram a digitalização dos meios de pagamento, em especial durante a pandemia. Mas o Brasil, país de dimensões continentais, não experimentou essa inclusão digital de maneira uniforme. Segundo a Pesquisa TIC Domicílios, de 2019, 74% dos brasileiros acessaram a internet nos últimos 3 meses daquele ano, enquanto 26% continuaram desconectados. O acesso, entretanto, não foi uniforme: ele variou de 97% entre os que têm curso superior, para 16% na faixa compreendida por analfabetos e pessoas que possuem apenas educação infantil.

Muitas vezes, o próprio aparelho celular não tem memória suficiente para a instalação simultânea do aplicativo do banco e do Whatsapp, e a franquia de dados contratada pelo indivíduo nunca chega ao final do mês. Estes entraves de infraestrutura, mais que a moralidade ou intenção ilibada do usuário do meio de pagamento, definem se será utilizado numerário ou Pix para efetivar uma compra.

A associação entre numerário e maior insegurança retira ênfase dos problemas de segurança que meios de pagamento digitais apresentam. Porque segurança pública é questão social abrangente, a digitalização por si só não reduz seus problemas, somente muda suas características. Não à toa já abundam notícias de acesso indevido a dados pessoais bancários por meio do furto de aparelhos celulares que implicam perdas financeiras significativas aos titulares de contas invadidas.

O problema pode ser ainda maior, porque ainda é incerto a quem o consumidor pode recorrer quando vítima de fraude ou furto de dados. Meios de pagamento digitais muitas vezes não possuem limite de transferência, o que gera situação em que o cliente se vê vítima de transferência fraudulenta de quantias significativas a partir de sua conta bancária, sem que saiba se será ressarcido. São crimes potencialmente muito mais danosos para a vida do consumidor, embora sejam menos midiáticos.

Por todos esses motivos, é importante saber que a alta circulação de numerário no país se deve à preferência da população por esse meio de pagamento em suas atividades lícitas do dia a dia. Papel-moeda pode ser instrumento para atividades ilícitas tanto quanto meios de pagamento digitais podem gerar oportunidade para fraudes às custas dos consumidores. Em tempos de desaceleração econômica, será difícil pensar em crescimento da economia caso se ignore por quais meios o brasileiro paga suas contas.

*Luiza Veronese Lacava, mestranda em direito e desenvolvimento pela FGV Direito SP, é consultora em relações governamentais do ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário)

*Theófilo Miguel de Aquino, doutorando em direito e desenvolvimento pela FGV Direito SP, mestre pela mesma instituição, é consultor em relações governamentais do ITCN