Quem fechou escolas e impediu meu filho de estudar?

Quem fechou igrejas e me impediu de congregar?

Quem fechou parques e praias e me impediu de caminhar?

Quem mandou a polícia me encarcerar?

Quem me amordaçou e me impediu de falar?

Quem me impôs o uso de máscaras e me impediu de respirar?

Quem separou crianças de idosos e os impediu de se amar?

Quem tirou ônibus da rua e impediu o meu transportar?

Quem acabou com meu emprego e me impediu de minha família sustentar?

Quem deve me governar era a questão central da política no mundo antigo. Os homens, os mais ricos, os mais sábios, os mais valentes?

No mundo moderno, uma nova ideia formulada com muita clareza por Benjamin Constant questionava: quanto governo deveria haver?

No mundo antigo supunha que a vida era una e que as leis e o governo abrangiam sua totalidade e que não havia razão para proteger a vida privada.

No mundo moderno, seja historicamente por causa das lutas das igrejas contra a intervenção do Estado secular, ou do Estado contra a Igreja, partimos do pressuposto de que há uma FRONTEIRA ENTRE A VIDA PÚBLICA E A PRIVADA na qual o Estado e político algum sob qualquer pretexto (pandemias, por exemplo) tem o direito de usurpar: a fronteira da LIBERDADE INDIVIDUAL.

A defesa da liberdade do indivíduo contra o Estado e os governantes é um dos fundamentos da cosmovisão cristã inspiradora da visão conservadora clássica (Direita), expressa na máxima do Nosso Senhor Jesus Cristo: “DAI A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR”.

Sobre essa Palavra foram erigidas várias declarações de direitos do homem na América e na Europa e suscitados escritos formidáveis desde o umbral da Era Cristã.

As eleições estão à porta. Sob pena de se passar por um inconsequente juvenil ou um inocente útil manipulado por alguma velha raposa política cumpre, portanto, refletir:

QUEM DEVE ME GOVERNAR A PARTIR DE JANEIRO DE 2021?

O político adepto da seita do isolamento social que cerceou a minha liberdade em 2020?

Quem é aliado de quem fez isso, mesmo que seja uma pessoa idônea e esteja de boa-fé?

Quem?

*Walmor Moreira, procurador da República em Florianópolis. Mestre em Criminologia e Sociologia Jurídica pela Universidade de Barcelona, Espanha. No MPF oficia na matéria ambiental e de controle externo da atividade policial em Florianópolis