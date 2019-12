Queiroz cobrou contracheque para ‘prestar contas’ e ‘embaraçou’ depoimento de servidora do gabinete de Flávio Bolsonaro, diz MP

Mensagens trocadas por Fabrício Queiroz e Danielle Mendonça, suspeita de ser funcionária fantasma no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, comprovariam que o esquema de ‘rachadinha’ era conduzido pelo ex-assessor parlamentar com conhecimento de seus superiores como a própria servidora tinha ciência da ilegalidade dos repasses. As acusações constam em relatório do Ministério Público do Rio de Janeiro que basearam operações contra Queiroz nesta quarta-feira, 18.

De acordo com o documento, Queiroz trocou mensagens com Danielle pedindo cópias de seus contracheques e declaração de imposto de renda para ‘prestar contas’, demonstrou preocupação com a ‘exposição’ que a campanha de Flávio em 2018 pudesse trazer para o esquema de rachadinha e até interferiu no depoimento prestado por Danielle ao MP após a revelação do esquema, pedindo ela que faltasse: ‘Cuidado com que vai falar no celular’, teria alertado.

Em novembro do ano passado, Queiroz teria dito que ele e Danielle continuariam ‘juntos em 2019’, mas após a revelação pelo ‘Estado’ das movimentações financeiras atípicas na conta do ex-assessor parlamentar, Danielle foi exonerada do cargo. Leia os diálogos:

[27 de novembro de 2018]

Queiroz: Vamos continuar juntos em 2019

Queiroz: Acho que vai dar para continuar

Danielle: que assim seja

[06 de dezembro de 2018 – Após a revelação do caso Queiroz]

Danielle: Boa tarde meu amigo. Depois lembra de passar a senha por favor

Danielle: Outra coisa. Vc sabe quando vai entrar o pagamento?

Danielle: Beijo

Queiroz: Ainda não caiu?

Danielle: [Encaminha imagem do contracheque de novembro]

Danielle: Dia 30/11

Queiroz: Então vc foi para exonerada

Danielle: Ahhh me tira de lá

Danielle: Tem como?

Queiroz: Sério

Queiroz: Tá havendo problemas

Queiroz: Cuidado com que vai falar no celular

Danielle: Eu sei

Danielle: Mas há a possibilidade de receber álibi ajnfa

Danielle: algo?

Queiroz: Não

Danielle: Meu deus

Queiroz: [Compartilha imagem da reportagem do ‘Estado’ sobre o caso]

Danielle: Não estava sabendo de nada

Danielle: Mas vc acha que eu volto?

Queiroz: Pode ser que sim

Em janeiro, a assessora é convocada para depôr. Apesar das mensagens de Queiroz estarem apagadas, o Ministério Público afirma que ‘foi possível compreender pelo contexto das respostas de Danielle Mendonça que Fabrício Queiroz queria saber se ela fora chamada a depor pelo Ministério Público e, diante da confirmação, determinou que faltasse ao depoimento, além de deixar claro ter ciência de que a organização criminosa (‘os amigos’) teria providenciado advogados para os envolvidos.

Queiroz: [mensagem excluída]

Queiroz: [mensagem excluída]

Danielle: Que bom

Queiroz: [mensagem excluída]

Queiroz: [mensagem excluída]

Danielle: Chamaram sim

Queiroz: [mensagem excluída]

Queiroz: [mensagem excluída]

Danielle: Um policial veio aqui na quinta feira passada. Amanhã será o dia do depoimento

Queiroz: Ah

Danielle: [compartilha foto da intimação do MP]

Queiroz: [mensagem excluída]

Queiroz: [mensagem excluída]

Danielle: Tb

Queiroz: [mensagem excluída]

Queiroz: [mensagem excluída]

Queiroz: [mensagem excluída]

Queiroz: Bjs

Danielle: Eu já fui orientada. Ontem eu fui encontrar os amigos

Queiroz: Eu sei

Danielle: Fique bem. Todos nós ficaremos bem

Danielle: Beijo no coração

Queiroz: Outro

Ainda em janeiro, Danielle conversa com duas amigas, ‘Meme’ e ‘Paty’, revelando ter ciência de sua participação no esquema ilícito e que havia integrado o gabinete por influência de seu ex-marido, o ex-capitão do BOPE Adriano Magalhães de Nóbrega, foragido desde julho e suspeito de liderar milícia na zona oeste do Rio.

Em 09 de janeiro, Daniele revela a ‘Meme’ que estava ‘incomodada’ com a origem do dinheiro que recebia e que ‘Deus deve ter ouvido’.

Danielle: Enfim amiga… por outro lado, eu não sei se comentei com você, mas eu já vinha um tempo muito incomodada com a origem desse $ na minha vida. Sei lá… Deus deve ter ouvido.

Uma semana, Danielle conversa com outra amiga, ‘Paty’, na qual a amiga lembra que foi Adriano Nóbrega quem ‘arrumou’ sua nomeação para funcionária fantasma e por não ser legal, Danielle poderia ‘ter se enrolado’ com a Justiça.

Paty: Claro que lembro mas isso foi ele que arrumou nem era uma coisa digamos assim legal então por isso eu acho que ele poderia te dar esse valor

Paty: Até mesmo porque você poderia ter se enrolado com isso

Prestação de contas. Mensagens de 2017 e 2018 trocadas entre Danielle e Queiroz apontam que o ex-assessor ‘prestava contas’ a terceiros sobre o contracheque dos servidores do gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj.

No início de 2018, enquanto estava de férias, Queiroz pediu a Danielle enviar cópia de seu comprovante de rendimento. Prática que já havia realizado em março de 2017 e que viria a se repetir em abril do ano passado, na qual também pediu cópia da declaração de imposto de renda da servidora. Apesar de ser servidora lotada no mesmo gabinete de Queiroz, o repasse dos documentos era por via eletrônica ou por terceiros — a prática aponta que Danielle não comparecia à Alerj, segundo o MP.

[04 de janeiro de 2018]

Queiroz: Boa noite amiga

Queiroz: estou de férias e não peguei o seu contra cheque

Queiroz: vc pode me informar o valor qie [que] foi depositado esse mês para eu prestar a conta

Queiroz: bom dia

Danielle: Oi meu amigo bom dia. Estou na estrada viajando. Assim que parar eu vejo isso e te envio beijo.

Queiroz: já resolvi

Queiroz: foi normal

[03 de abril de 2018]

Danielle: Bom dia meu amigo. Saiu o informativo? Beijo e cuidado na rua

Queiroz: Saiu sim

Danielle: Pode passar por e-mail?

[09 de maio de 2018]

Queiroz: Meu amigo bom dia. Como posso te entregar o IR? Só estarei domingo com minha prima. Ela mora em Copacabana.

Queiroz: Vamos pensar…n

Queiroz: amiga. precisamos da cópia do sei [seu] IR

Danielle: Oii sua filha está no Downtown ainda?

Danielle: Posso deixar lá com ela ou com aquela miga dela que mora próximo a mim?

A prática de repasse de cópia do imposto de renda também ocorreu em 2017, e a troca de mensagens, segundo o MP, comprovam que desde aquela época a assessora não prestava serviços ou sequer comparecia à ALERJ.

[30 de março de 2017]

Queiroz: Vou te enviar o comprovante anual

Queiroz: De renda

Danielle: Tá ótimo

Queiroz: É os contra cheques que estão aqui

Danielle: Quer meu endereço?

Queiroz: Me passa o endereço

Danielle: Ou quer que eu busque com Evelyn [filha de Queiroz, também investigada por ser funcionária fantasma]

Queiroz: A faculdade dela é lá em frente ao barra shopping

Queiroz: É a mesma faculdade. Mas voltou para onde era antes.

Queiroz: Na primeira rua após o posto de gasolina em frente ao barra shopping

Queiroz: [Compartilha o contato ‘Lila da Minha Vida’, que seria de Evelyn]

Queiroz: Combina com ela

Queiroz: Vou levar hj

Danielle: Posso buscar na segunda?

Queiroz: Combina com ela. Não sei bem os dias dela de aula.

[06 de abril de 2017]

Danielle: Oi Queiroz. Eu esqueci de buscar. Desculpa. Mas eu posso ainda ir ao encontro dela ou você prefere enviar?

[11 de abril de 2017]

Queiroz: conseguir [consegue] fazer sei [seu] IR com a foto do contra cheque?

Danielle: Ainda não chegou

Danielle: Ah. Você fala em me enviar a foto?

Danielle: Quer me enviar por e-mail?

Danielle: Scaneando?

Queiroz: me passa seu endereço do imal e residência

Queiroz: amanhã coloco no correio todos seus contras

Danielle: Não chegou

Queiroz: estou te enviando agora pelo imal

Danielle: Tá

Queiroz: calma

[15 de maio de 2017]

Queiroz: preciso da sua cópia da declaração do ir x com aquela declaração

Danielle: Oi meu amigo. Qd posso deixar com sua filha?

Queiroz: [Compartilha o contato ‘Lila da Minha Vida’, que seria de Evelyn]

Danielle: Tá meu amigo. Eu vou fazer contato com ela

Danielle: Preciso tirar uma xerox e te enviar né?

Queiroz: isso. E declaração com o recibo.

Exposição. Outra troca de mensagem entre Queiroz e Danielle ocorreu no final de 2017, quando o ex-assessor demonstrou preocupação com a manutenção de Danielle Mendonça como servidora devido à exposição sobre Flávio Bolsonaro, que concorreria no ano seguinte a uma cadeira no Senado. Segundo o MP, o receio era que a projeção do deputado estadual lançasse olhares sobre os servidores do gabinete.

[05 de dezembro de 2017]

Queiroz: quando vc puder, queira te encontrar e entregar seus contras e conversar vc.

Danielle: Oi meu amigo. Bom dia. Ah podemos sim. Só me avisar

Danielle: É conversa boa ou ruim?

Queiroz: sobre seu nome… não querem correrem risco, tendo em vista que estão concorrendo e visibilidade que estão

Queiroz: eu disse que vc está separada e está se divorciando

Danielle: Ah entendi. Verdade meu amigo

Queiroz: vcs estão se divorciando?

Danielle: Não

Queiroz: Hummm

Danielle: Continuamos casados

Danielle: Separados de corpos

Danielle: Você acha que vai pegar alguma coisa?

Queiroz: estão fazendo um pente fino nos funcionários e família deles

Queiroz: saiu uma matéria já no globo de domingo

Danielle: Ah não leio jornal nem vejo tv (jornal). Fico por fora

Danielle: Mas me segura lá

Queiroz: tentarei

COM A PALAVRA, A DEFESA DE FABRÍCIO QUEIROZ

A reportagem busca contato com a defesa do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. O espaço está aberto a manifestações (paulo.netto@estadao.com e fausto.macedo@estadao.com)

COM A PALAVRA, O SENADOR FLÁVIO BOLSONARO

A reportagem entrou em contato com o gabinete do senador Flávio Bolsonaro e aguarda resposta. O espaço está aberto a manifestações (paulo.netto@estadao.com e fausto.macedo@estadao.com)