Queiroga se reuniu com deputados governistas sem registrar ata

O Ministério da Saúde não registrou quem foram os participantes ou quais foram os assuntos discutidos em uma série de nove reuniões entre o ministro Marcelo Queiroga e deputados federais governistas, realizadas entre os dias 2 e 16 de agosto, em meio ao início da campanha eleitoral. No rol de encontros sem ata estão audiências com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP) e o ex-deputado e médico Eleuses Paiva (PSD), coordenador da área de saúde da campanha de Tarcísio de Freitas (PL/SP) ao governo paulista.

A ausência de registros foi confirmada pelo Ministério após pedido de acesso à informação (LAI) do Estadão e contraria uma resolução do Conselho de Ética Pública (CEP) que regula a transparência no governo federal.

“Para cada compromisso divulgado na agenda, deverão ser informados o nome do solicitante da audiência ou reunião governamental e o órgão ou entidade que representa, a descrição dos assuntos tratados, o local, a data, o horário e a lista de participantes, com exceção deste último requisito no caso dos eventos públicos”, diz a norma.

A reportagem insistiu em uma manifestação do Ministério da Saúde quanto ao descumprimento da resolução via LAI e assessoria de imprensa, mas não houve resposta.

As reuniões sem ata foram realizadas com os deputados federais Carlos Gomes (Republicanos/RS), Darci de Matos (PSD/SC), Emidinho Madeira (PL/MG), Dr. Jaziel (PL/CE), Eduardo Bolsonaro (PL/SP), Silvia Cristina (PL/RO), Covatti Filho (PP/RS) e o ex-deputado Eleuses Paiva (PSD).

Os encontros constam na agenda pública de Queiroga e trazem data, local, horário e nome dos deputados solicitantes das audiências, mas não foram registradas as listas completas de participantes nem os assuntos discutidos nessas reuniões.

O advogado Bruno Morassutti, co-fundador da agência de dados Fiquem Sabendo e especialista em transparência, avalia que a não divulgação desses tipos de dados infringe o regramento do CEP, mas ressalta que eventuais sanções a ministros dependem de recomendação do conselho e ficam a critério da presidência.

“Sem os participantes e os assuntos de reuniões, ficamos sem saber da interação do ministro com agentes privados que podem influenciar políticas públicas”, pondera.

Morassutti também diz que encontros entre parlamentares e ministros costumam ficar mais frequentes no período de eleições, pois há deputados que tentam garantir repasses às suas zonas eleitorais.

“Às vezes o governo federal segura a execução de empenhos para liberação justamente para esse momento. Há a possibilidade de alguma das reuniões ter tido finalidade eleitoral, então precisaria confirmar o que efetivamente foi discutido”, aponta o advogado, que ressalta que para isso é necessário o acesso às atas, que deveriam ser publicizadas.

Dos oito políticos que se reuniram com Queiroga, três postaram sobre os encontros nas redes. Madeira (PL/MG) levou ao Ministério um grupo de médicos que lançou uma campanha de combate ao sedentarismo ligada a um centro particular de ensino em nutrologia. Já Cristina (PL/RO) conversou com Queiroga sobre o projeto de um Hospital de Ensino em seu estado, na presença do coordenador de um hospital oncológico mantido por uma fundação privada.

Enquanto isso, Paiva (PSD), que é ex-presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), promoveu encontros entre o ministro Queiroga e membros de sociedades médicas para discutir tratamentos nefrológicos substitutivos, telemedicina e saúde digital. Os outros cinco políticos não postaram sobre as audiências nas suas redes sociais.

COM A PALAVRA, O MINISTÉRIO DA SAÚDE

A reportagem pediu as atas e listas de presença das reuniões com deputados federais via Lei de Acesso à Informação. Em resposta ao pedido inicial, a coordenadoria de agenda do órgão respondeu que “não há registro de atas e tampouco de lista de presença das reuniões realizadas neste gabinete”. Por conta dessa falta de dados, a reportagem impetrou um recurso solicitando os motivos para a ausência desses registros, citando a resolução do Conselho de Ética Pública.

O Ministério da Saúde respondeu ao recurso com links à agenda pública de Queiroga, que continham informações de data, local, horário e nomes dos deputados solicitantes das audiências, mas disse que “como já informado na resposta inicial, não há registro dos assuntos tratados nas reuniões indicadas ou a lista dos respectivos participantes”.

Após as respostas via LAI, o Ministério da Saúde foi contatado pela via assessoria de imprensa e sinalizou que iria dar um retorno sobre a falta de registro das reuniões. O espaço está abertp para manifestações.

COM A PALAVRA, ELEUSES PAIVA

A assessoria do ex-deputado federal e médico Eleuses Paiva (PSD), que deixou o cargo de parlamentar em 18/08, disse que “as reuniões com o ministro da saúde foram reuniões não deliberativas que tiveram o objetivo de debater o momento atual da saúde pública no Brasil após a pandemia dos últimos anos, principalmente os efeitos nos atendimentos de básica, média e alta complexidade no sistema de saúde”. Já sobre a lista de participantes, o gabinete do deputado afirmou “não ser responsável pelo controle de participantes em agendas ministeriais.”

COM A PALAVRA, OS DEPUTADOS

Os deputados federais Carlos Gomes (Republicanos/RS), Darci de Matos (PSD/SC), Emidinho Madeira (PL/MG), Dr. Jaziel (PL/CE), Eduardo Bolsonaro (PL/SP), Silvia Cristina (PL/RO) e Covatti Filho (PP/RS) foram procurados por meio do e-mail institucional de seus gabinetes, mas não responderam até o fechamento deste texto. O Estadão pediu a eles os temas das audiências com o Ministério da Saúde e as listas de participantes. O espaço está aberto para manifestações.