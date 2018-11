‘Que sofra bastante com um câncer’, diz a advogado juiz eleitoral do Amazonas

O juiz Bartolomeu Ferreira de Azevedo Júnior causou surpresa ao dizer, durante uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), que não podia fazer nada senão desejar que ‘Deus leve’ os advogados que contestavam uma decisão sua, mas que ‘antes sofram bastante com um câncer’.

O caso ocorreu na última sexta, 26, numa sessão que julgava mandado de segurança, com pedido liminar, movido pelos advogados do candidato à reeleição a governador Amazonino Mendes (PDT), Yuri Dantas e Daniel Nogueira, contra uma decisão tomada anteriormente por Bartolomeu.

“Tenho que julgar conforme a lei. Não posso atingir aqui as pessoas com um processo”, disse o magistrado. “Não posso me vingar porque eu seria um cretino, uma pessoa que não seria digna de estar sentada aqui. Então, a única coisa que eu posso pedir contra essas pessoas que fazem isso contra a minha pessoa é que Deus leve, mas que antes sofra bastante com um câncer”.

O juiz afirmou ao Estado que não estava se direcionando diretamente aos advogados presentes na sessão, mas sim, de forma genérica a todos que lhe ‘desejam o mal’.

Bartolomeu de Azevedo Júnior acredita, ainda, que a atuação dos advogados de Amazonino é motivada pelo momento de eleições. “Entendo que não é algo relacionado a mim, mas a quem estivesse na posição de julgar a propaganda eleitoral”, opinou. “Outros juízes anteriores a mim sofreram a mesma coisa”.

“Você não pode atingir a honra de quem profere as decisões”, disse o magistrado. “Eu respeito a atuação dos advogados, mas não vou permitir ser intimidado”.

COM A PALAVRA, O PRESIDENTE DA OAB NO AMAZONAS

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Amazonas, Marco Aurélio de Lima Choy, é sócio do advogado Daniel Nogueira. Ele acredita que ambos foram atingidos pelo discurso do juiz Bartolomeu de Azevedo Júnior.

“Vamos encaminhar o caso para a Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, uma vez que nós dois e o doutor Bartolomeu somos conselheiros federais de lá”, informou Marco Aurélio Choy ao Estado. “Provavelmente vamos encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também, mas ainda estamos analisando as circunstâncias”.

COM A PALAVRA, O JUIZ BARTOLOMEU

“Entendo que não ofendi a honra de ninguém, pessoalmente. Estava na minha fala de magistrado e apenas me manifestei.”