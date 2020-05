Que leis serão aplicadas em contratos não cumpridos durante o surto de covid-19?

No Brasil, a pandemia do novo coronavírus vem alcançando números cada vez mais alarmantes em relação a contaminados e mortos. Em razão da alta transmissibilidade do vírus, diversos Estados e municípios brasileiros decretaram estado de calamidade pública e têm adotado medidas para assegurar a quarentena dos Estados e cidades, impedindo abertura de comércios, indústrias e aconselhando os cidadãos que fiquem em casa, proibindo eventos públicos e reuniões com muitas pessoas, dentre diversas outras medidas.

Diante do fechamento de comércios, indústrias e a restrição de circulação de pessoas é impossível não pensar no reflexo que isto pode gerar na execução de contratos. A depender da natureza contratual firmada a situação vivenciada com o surto da covid-19 pode influenciar na execução contratual. É o caso, por exemplo, de contratos de fornecimento de produtos de comércios e indústrias que estão fechados por conta dos decretos estaduais de estado de calamidade pública ou de emergência.

A dúvida que resta é se haverá responsabilidade civil em razão da inexecução de um contrato por força da situação ocasionada pela pandemia da covid-19.

A primeira pergunta que deve ser feita é qual legislação será aplicada ao contrato em discussão, isso porque o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, possui disposições próprias que devem ser analisadas com cuidado (ainda assim, vale mencionar que a Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon – já demonstrou que considerará a covid-19 como uma situação de força maior) ou até mesmo verificar se não estamos tratando de um contrato internacional sujeito à legislação de outro país. Essa análise apenas poderá ser feita estudando concretamente o contrato firmado.

Caso o contrato em discussão deva ser analisado à luz do Código Civil – aplicado em regra nos contratos firmados no dia-a-dia do nosso país que não tratem de consumidor – não há dúvidas que a pandemia da covid-19 pode e deve vir a ser considerada uma situação de força maior. O artigo 393, do Código Civil, prevê expressamente que o devedor não será responsabilizado pelos prejuízos resultantes de uma inexecução contratual em frente a uma situação de caso fortuito e força maior:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

A pandemia da covid-19 é fato absolutamente invencível e imprevisto pelos contraentes que firmaram seus contratos antes da constatação da pandemia. Exigir um cumprimento de um contrato de fornecimentos de produtos ou de prestação de serviços diversos, por exemplo, durante a pandemia instaurada no país e no mundo, em prejuízo da segurança e da saúde dos indivíduos não se mostra razoável, beirando até mesmo a violação da boa-fé contratual, tornando-se assim uma situação de força maior.

Não se pode olvidar, inclusive, que o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia considerado a epidemia de H1N1, ocorrida no ano de 2009, como uma situação de caso de força maior[1].

A China que está atualmente tentando se recuperar da mesma pandemia, anunciou que o Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) irá fornecer certificados de força maior para auxiliar as empresas que não conseguiram cumprir suas obrigações contratuais neste período, afim de auxiliar em possíveis disputas que ocorram com os parceiros estrangeiros que reclamem o descumprimento contratual. Assim, a pandemia mundial enfrentada pode e deverá ser utilizada como uma justificativa de força maior não só no Brasil, mas também em outros países.

É importante ter em mente, contudo, que não será todo e qualquer contrato que se não cumprido neste momento não gerará reflexos de responsabilidade civil. Vale lembrar que os próprios Estados em seus decretos de calamidade pública têm elegido atividades ditas como essenciais, ou seja, que não podem ser paradas ou suspensas em prejuízo da coletividade. São os casos de serviços relacionados a saúde, alimentação, segurança, abastecimento dentre outras.

Assim, uma empresa que fornece produtos a um supermercado não poderá não executar um contrato, sem ser responsabilizada, em razão da pandemia da covid-19, assim como uma empresa que fornece medicamentos e equipamentos de proteção a um hospital, também não poderá utilizar da pandemia da covid-19 como fundamento por uma inexecução contratual.

Prestadores de serviços essenciais e fornecedores de produtos e serviços para órgãos e empresas que prestam serviços essenciais devem continuar executando integralmente seus contratos na forma pactuada, caso contrário poderão ser responsabilizados pelo atraso no cumprimento ou pelo não cumprimento do contrato.

Outra consideração que vale ser feita é sobre o contrato que já estava sendo descumprido ou que estava com a sua execução em atraso, antes da ocorrência da pandemia da covid-19 e que continue sendo descumprido durante a ocorrência da pandemia, nestes casos, por força expressa do artigo 399, do Código Civil, o responsável pelo descumprimento contratual não poderá se utilizar do argumento do caso fortuito ou da força maior para elidir sua responsabilização.

É inegável que a pandemia da covid-19 causará inúmeros reflexos jurídicos, inclusive, na inexecução de contratos, caso em que os contratantes poderão se valer do argumento do caso fortuito ou da força maior para ilidir sua responsabilidade pelos prejuízos causados pela inexecução e até ilidir a imposição de multa pelo descumprimento contratual.

Contudo, a situação de cada contrato deve ser analisada individualmente, isso porque não poderão serviços essenciais ou prestadores de serviços e produtos de serviços essenciais se apegarem ao argumento de impossibilidade de execução contratual em razão da pandemia da covid-19, eis que são serviços imprescindíveis para a sociedade e porque tais atividades não estão suspensas, nem mesmo nos decretos estaduais de estado de calamidade pública e emergência.

Neste momento, o mais importante é o diálogo entre os contratantes para repactuação de prazos e demais ajustes contratuais para assegurarem o posterior cumprimento contratual, diminuindo os prejuízos de ambas as partes em prol da segurança de todos os envolvidos. Em caso de impossibilidade de execução contratual, a posição mais segura é notificar o parceiro comercial informando a impossibilidade de execução do contrato em razão da situação de força maior e negociar novos prazos e regras para o posterior cumprimento da obrigação.

*Marcela Permuy Gomes é advogada e sócia da Lee, Brock, Camargo Advogados (LBCA)

[1] TJSP; Apelação Cível 0038945-82.2009.8.26.0053; Relator (a): Lineu Peinado; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes – 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/11/2010; Data de Registro: 30/11/2010