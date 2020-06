Quatro vantagens de comprar de um e-commerce de nicho

Uma das principais características de um e-commerce de nicho é possibilitar que o vendedor saiba com quem se está falando. Os nichos representam parcelas específicas de consumidores com necessidade e hábitos bem definidos. Dedicando-se a um segmento em particular, o empreendedor pode conhecer com mais facilidade quem é e o que deseja seu cliente. As ferramentas de comércio eletrônico ajudam na busca desse conhecimento. Para o cliente, por sua vez, ele sabe que está comprando de quem conhece suas dores e seus desejos, tendo a convicção de que terá uma boa experiência de compra.

Essa dinâmica contribui para que o e-commerce de nicho possa se tornar especialista na área em que atua, facilitando ainda mais o relacionamento com o cliente, que buscará não apenas o produto, mas também informações, indicações e novas tendências.

É mais proveitoso para o consumidor utilizar um comércio virtual especializado no produto que deseja: benefícios vão do processo de aquisição até o pós-compra. Veja quatro vantagens principais para o comprador:

Atenção diferenciada

Consegue ter atenção, por meio de chat ou do serviço de atendimento, e obter detalhes do produto e de seu uso. Não será atendido por um vendedor que não conhece a mercadoria e só quer tirar o pedido.

Diversidade e qualidade

Por ser especialista no segmento, geralmente esse tipo de e-commerce oferece produtos de qualidade, com variedade de marcas e modelos, pois conhece o que está vendendo.

Suporte

O cliente obtém ajuda para resolver uma dúvida técnica a respeito, por exemplo, de como funciona uma peça do produto, ou como fazer sua instalação corretamente, entre outras dificuldades.

Assistência técnica

Alguns e-commerces de nicho possuem em sua estrutura um setor de assistência técnica dos produtos que vendem, desta forma o cliente entra em contato com o próprio vendedor quando necessitar desse tipo de serviço. Encurtando o processo que costuma ser bastante desagradável para o cliente.

Em resumo, o comprador tem o tratamento diferenciado de uma boa experiência de compra, o que pode ser uma vantagem competitiva para o dono do e-commerce.

*Júlio Miranda é responsável pelo Marketing e E-commerce da Reis Office