‘Quantas pessoas o Supremo condenou até agora na Lava Jato?’, questiona Deltan Procurador que coordena força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná repercutiu, no Twitter, manifestação de seu colega, Roberson Pozzobon, que nas redes se insurgiu contra declaração do ministro Ricardo Lewandowski ao espanhol El País sobre suposta 'seletividade' da maior operação já deflagrada contra a corrupção