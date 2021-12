Quando os sonhos se tornam pesadelos

A pandemia e o trabalho remoto tiveram, como um de seus efeitos colaterais no Brasil, a expansão das chamadas segundas residências localizadas em regiões litorâneas, rurais ou serranas. Repetidamente, tais residências se transformaram em verdadeiros pesadelos para seus adquirentes, e não pelos efeitos nefastos causados no mundo pelo coronavírus. Os contratempos são fruto do artigo 3º, IV da Lei Federal nº 6.938/1981, denominada Política Nacional do Meio Ambiente, que instituiu a figura do poluidor indireto como toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental.

As áreas mais buscadas para segundas casas, normalmente, são ambientalmente sensíveis e, em função disto, possuem restrições relevantes ao direito de construir. Entretanto, o problema não está aí. O artigo 1.231 do Código Civil estabelece que a propriedade se presume plena e exclusiva, até prova em contrário, ou seja, as restrições devem ser expressas e devidamente anotadas no registro de imóveis.

A lei de registros públicos estabelece que deverão ser averbados a reserva legal e a servidão ambiental. Ocorre que existem diversos outros impedimentos legais ao direito de construir, tais como as áreas de preservação permanente, áreas especialmente protegidas instituídas por planos de manejo, entre outras. Grande parte de tais restrições são estabelecidas por atos administrativos (legítimos), e não por lei. Aí reside o alerta.

Dentre os inúmeros fatores que podem contribuir com as surpresas indesejadas está a responsabilidade dos profissionais envolvidos na venda ou construção do imóvel. É prática que, nas hipóteses de licenciamento de construção para lotes autônomos, a licença seja requerida em nome do adquirente do imóvel, o que, em princípio, transfere a responsabilidade ambiental para ele. Todavia, na transação comercial com vistas à construção, pode-se vislumbrar a presença do corretor de imóveis e do profissional responsável pela construção, neste caso, o arquiteto ou engenheiro.

O corretor de imóveis tem a profissão regulamentada por lei e ela veda aos profissionais “prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe forem confiados”. Portanto, é seu dever informar ao adquirente sobre as restrições ambientais incidentes, inclusive quanto à recuperação de áreas degradadas. O desconhecimento pelo corretor de imóveis da lei aplicável ou de medidas de restrição ao eventual direito de propriedade não pode servir de base para exclusão de sua responsabilidade, uma vez que a busca por informações relevantes sobre o bem pode ser feita, muitas vezes, eletronicamente em bases de dados públicos ou do próprio vendedor da área onde se pretenda construir.

Em relação à construção, tanto a arquitetura quanto a engenharia também são profissões regulamentadas. Evidentemente, o conhecimento básico da legislação ambiental aplicável à área onde se pretende construir é parte desses estudos de viabilidade indicados na pela Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Ademais, a referida norma criou o Registro de Responsabilidade Técnica, circunstância que formaliza a vinculação da atuação do profissional de arquitetura a aspectos relevantes relacionados à construção no Brasil, incluindo-se as restrições de natureza ambiental.

Assim, o corretor de imóveis, o loteador, o construtor e consultores ambientais devem ter conhecimento da legislação aplicável e torná-la acessível ao cliente, de forma que este último não se veja envolvido em questões legais que podem durar décadas e resultar em multas e medidas penais as mais diversas. A legislação aplicável, todavia, é sabidamente complexa.

A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (nº 6.766/1979) estabelece que só é possível o parcelamento para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas por lei municipal. Há, por outro lado, proibição expressa de parcelamento em áreas com certas características, como terrenos alagadiços e sujeitos a inundações ou terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, além de áreas de “preservação ecológica” ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. “Áreas de preservação ecológica” é um conceito atécnico, que deve ser entendido como espaços territoriais especialmente protegidos por lei ou por ato administrativo do poder público. Por sua vez, registre-se o TEMA 1010 do Superior Tribunal de Justiça que determina a aplicação das APPs do Código Florestal ao solo urbano.

Em relação à conversão de zonas rurais em áreas urbanas ou de expansão urbana, há que se considerar que a matéria está envolvida em um cipoal legislativo. Deve-se observar que o imóvel é classificado como rural por destinação, e não por localização, não se admitindo o fracionamento do imóvel rural em dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. Essas regras não se aplicam aos desmembramentos por iniciativa particular que, comprovadamente, se busquem atender interesses de ordem pública, fins industriais ou serviços comunitários.

Como se percebe, há legislação complexa que o adquirente do imóvel nem sempre conhece e que, evidentemente, pode gerar inúmeros problemas se não for adequadamente explicitada pelo vendedor e pelo responsável pela construção. Se o vendedor for o próprio loteador ou mesmo o corretor de imóveis que atua economicamente com tais atividades, certamente, incidirá o Código de Defesa do Consumidor, que tutela o adquirente de boa-fé. Nesse caso, não é justo enquadrar o adquirente no conceito de poluidor indireto. Observe-se que, no caso, não se está discutindo as questões relativas às obrigações propter rem, cuja base legal não se confunde com o examinado neste artigo.

Desta forma, estas questões merecem atenção dos profissionais da área imobiliária e também de consultoria ambiental, pois um aconselhamento inadequado ou a construção de um imóvel em áreas com vedação legal do direito de construir, pode transformar em um pesadelo a vida de adquirente de imóvel que, da noite para o dia, passa a ter que responder por razões que, se previamente informadas, poderiam ter evitado ou, pelo menos, teriam permitido uma avaliação adequada dos riscos da aquisição imobiliária. Procurar pessoas qualificadas e com larga experiência no mercado imobiliário é fundamental para mitigar os riscos envolvidos neste tipo de transação, além de contar, quando possível, com um assessoramento jurídico.

*Rafael Bussière, Paulo Bessa e Vilmar Gonçalves, sócios do Campos Mello Advogados. Rafael Bussière é sócio na área Ambiental e Imobiliário, Paulo Bessa na área de Ambiental e Vilmar Gonçalves em Ambiental, Contencioso, Arbitragem e Mediação