Qual o significado de termos um novo projeto para o Vale do Anhangabaú na cidade de São Paulo?

A maior parte dos cidadãos que passe hoje entre os viadutos do Anhangabaú, ou Santa Ifigênia talvez não possa imaginar quanta história está presente nesse Vale que foi preenchido por máquinas e tapumes nos últimos anos…

O Vale do Anhangabaú tem muitas camadas, ele tem um “córrego invisível” que mostra suas águas na época das chuvas, viadutos que ligam os dois lados do centro da maior cidade do país, um espaço livre de generosas proporções que foi muitas coisas ao longo dos anos: foi praça, foi avenida tomada de carros, foi lugar de eventos, foi parque, foi moradia de população vulnerável, foi lugar de encontro…

Ele teve muitos aspectos, até 2014 enquanto espaço, foi um projeto fruto de concurso público nacional, promovido pelo IAB e ganho pelos arquitetos urbanistas Rosa Kliass, Jorge Wilheim, Jamil Kfouri e colaboradores, que projetaram no vale uma paisagem memorável.

Essa carta quer se concentrar em duas questões das que estão na pauta das discussões públicas acerca do novo projeto para o Vale: a questão da autoria e a questão da memória.

A Abap vem publicamente rechaçar as ações que destroem projetos executados fruto de concurso público e cuja autoria vemos necessidade de resguardar e defender enquanto categoria, seja pelo processo de eleição e destaque do projeto através de concurso que distingue sua excelência através de júri qualificado, seja pelo significado que o processo atesta à profissão frente à sociedade.

São Paulo, a cidade que se destrói e reconstrói sistematicamente tem perdido a oportunidade de salvaguardar lugares singulares e merecedores de reconhecimento. Assim era o projeto que ali estava, elegante, merecedor de respeito, criador de memórias…

*Luciana Bongiovanni Martins Schenk, presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (Abap)