Qual é o futuro da gestão de documentos para as empresas?

Será que em um futuro próximo todas as empresas organizarão seus documentos por meio de plataformas digitais? Com as tecnologias avançando, as empresas estão cada vez mais pressionadas a reduzir os custos de suas operações e a mitigar riscos. Você gosta da burocracia para lidar com documentações? Você acredita que o processo que envolve uma documentação é algo que pode considerar árduo e cansativo?

Lembre-se que tudo começou manualmente, afinal muitos cartórios de registro, até hoje, não trabalham com plataformas digitais. É possível ainda enxergar livros e livros pegando poeira e se deteriorando com o tempo. Apesar de ser comum não só no Brasil, mas em todo o mundo, estamos em uma Era que há necessidade de deixar atuações empresariais mais práticas.

No requisito governamental, o Brasil está entre os 20 países com melhor disponibilidade de serviços digitais, segundo ranking da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo o líder nesse quesito na América Latina. Quando falamos de empresas privadas, fica muito mais evidente a procura por um canal digital que unifique os documentos quando as empresas têm muitos funcionários, quando há alta rotatividade, terceiros e altos custos decorrentes da contratação. É evidente que essa organização digital consolida as obrigações acessórias da área trabalhista em uma única entrega de forma coerente, didática e prática.

Podemos considerar um fato consolidado que teremos um futuro extremamente promissor para a gestão de documentos com mais eficiência e praticidade. As empresas multinacionais já procuram com mais frequência, enquanto as empresas menores também estão sentindo necessidade de otimizar e se adentrar nesse mercado.

Um bom exemplo é a implantação da Lei 1.179/20 que se refere a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que já está sendo amplamente discutida neste ano. Será essencial que as empresas tenham uma gestão de documentos na nuvem para a proteção dos dados, uma vez que os acessos e atividades são rastreados e acompanhados gerando um nível de segurança alto e confiável.

Segurança de dados e mitigação de riscos são as premissas para um futuro que acompanha e promove os avanços tecnológicos. Assim, nos empenhamos para ajudar em diversos projetos com todos os dados geridos, armazenados e criptografados com relação à documentação.

*Otávio Pepe, diretor Brasil da Clever Global