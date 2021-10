Qual é a sua contribuição enquanto cidadão do mundo para o fortalecimento das democracias?

Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la, escreveu Edmund Burke, famoso filósofo irlandês que viveu no século XVIII, mal sabia ele que as maiores atrocidades da nossa história ainda estariam por vir.

Não faz muito tempo que a democracia se tornou um valor tão enraizado na sociedade, devemos isso muito aos Estados Unidos que exportaram seu modelo democrático mundo a fora, mas os conceitos de liberdade, fraternidade e igualdade já surgem na revolução francesa, ou seja, já alguns séculos o conceito de democracia vem se aprimorando, desde a sua criação na Grécia antiga.

No Brasil que comemorará os 200 anos da independência agora em 2022, podemos dizer que tivemos ensaios democráticos nesse período até 1988, quando de fato se restabeleceu a democracia plenamente de novo e se mantém desde então.

É muito importante fazermos esse panorama para chegarmos ao ponto: “qual o nosso papel enquanto cidadãos no fortalecimento da democracia?”

Hoje dezenas de países com bilhões de pessoas não vivem a democracia. A 2ª maior economia do mundo e mais populosa, a China, é uma nação que persegue jornalistas, cristãos e tem campos de concentração contra uma minoria muçulmana, os uigures. Já Cuba há mais de 50 anos vive uma ditadura que mais recentemente puniu dezenas de cidadãos por protestarem contra o caos na saúde e economia do país. Assistimos também a` deterioração da democracia na Venezuela na última década, país que chegou a ser um dos mais ricos da América Latina. Sem contar as dezenas de países na África e Ásia que também não vivem em um regime democrático, o caso mais emblemático agora foi do Afeganistão.

Precisamos dar voz às pessoas que sofrem com esse mal em pleno século 21. Cabe a nós como cidadãos estarmos vigilantes e protestar em tom de voz imperioso contra os abusos e absurdos recorrentes nessas nações.

Democracias não acabam de um dia para a noite, ainda bem, mas são essas pequenas rachaduras que corroem o sistema inteiro. E somente o povo unido e atuante pode reverter esses cenários.

Neste 25 de outubro, devemos chamar atenção para que nossas ações reforcem as democracias e combatam com pequenas atitudes, palavras e gestos o autoritarismo, os excessos e as rupturas institucionais. Sem a democracia, o espaço de livre manifestação do pensamento não estará garantido, a liberdade de contestar, divergir e promulgar sua fé também não.

Fortalecer a democracia é garantir que haverá futuro e voz para as próximas gerações.

*Rafael Calixto é porta-voz do Movimento Democracia Sem Fronteiras