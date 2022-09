Qual é a função social dos museus?

Como acentuou José Afonso da Silva (Ordenação constitucional da cultura, pág. 145) “os museus são certamente centros de cultura dos mais expressivos. Constituem espaço privilegiado para produção e reprodução de conhecimento, em especial em países carentes, como o Brasil”.

O museu é um espaço destinado a manifestações culturais e é, assim, que esse espaço integra o patrimônio cultural brasileiro, a teor do artigo 216, IV, da Constituição.

São cerca de 315 museus no Brasil.

No final do século XIX, o Brasil tinha aproximadamente dez museus, e, com exceção do Museu Naval e Oceanográfico (1868) e do Museu da Academia Nacional de Medicina (1898), todos os demais tinham alguma relação com as práticas classificatórias dos elementos encontrados na natureza. Além do Museu Nacional, os outros dois grandes museus brasileiros eram o Museu Paulista (1895) e o Museu Goeldi (1866).

Em 1922, Gustavo Barroso, ao criar o Museu Histórico Nacional, foi responsável pelo estabelecimento de um marco que anunciava uma nova era de museus nacionais no Brasil. O acervo deixava de ser constituído por elementos da natureza e passava a ser de objetos que representassem a história da nação. Esta, entretanto, privilegiou o legado da elite brasileira, assim como seus feitos históricos, mantendo à parte a participação popular.

A homenagem à tradição e ao Império serviu também de base ao discurso nacionalista conservador e elitista que Barroso vinha defendendo há alguns anos.

Segundo Williams, os museus criados após 1945 não eram mais tão nacionalistas como aqueles do período Vargas (Culture wars in Brazil: the first Vargas regime, 1930-1945. Durham, NC, Duke University Press 2001, p. 191) e, embora mantivessem à margem os setores menos privilegiados da nação, eles ofereciam novas oportunidades em termos de visitação, patronato cultural e formação de classe. No campo da arte, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter um conjunto de importantes museus e uma Bienal capazes de aglutinar um acervo significativo de obras de arte nacionais e estrangeiras, clássicas e contemporâneas. Destacam-se o Museu de Belas Artes, estabelecido em 1937, o de Arte de São Paulo (MASP), 1947, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1948, majorando seu prestígio com a organização das bienais internacionais a partir de 1951,5 e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1948.

Disse G. K. Chesterton: “A tradição significa dar um voto à mais obscura de todas as classes, nossos ancestrais. É a democracia dos mortos”. Segundo Edmund Burke, “a sociedade é uma parceria dos mortos, dos vivos e dos que nascerão”. Para Auguste Comte: “os vivos são sempre, e cada vez mais, governados pelos mortos; tal é a lei fundamental da ordem humana”.

Bem lembrou o Estadão, em editorial, no dia da comemoração do bicentenário de nossa independência:

“Como disse o museólogo Andreas Huyssen, outrora os museus eram “recipientes do passado e seus objetos acumulados”; hoje, são “locais de atividade e experiência no e para um presente em constante expansão”. Em museus modernos, é vital ventilar seu acervo com exposições temporárias. Mas só agora o Ipiranga terá estruturas aptas a receber acervos de outras instituições.

O futuro dos museus no Brasil depende de uma revitalização do ecossistema legal e cultural. Não há normas que obriguem o gestor a priorizar a segurança patrimonial nem regras específicas de fiscalização edilícia. Só em 2019, após a incineração do Museu Nacional, o Congresso normatizou o endowment – fundos formados por doações cujos lucros são investidos na instituição –, que há séculos possibilita a museus e universidades da Europa e EUA não depender só de repasses públicos.”

O museu deve ser um local de atividade no e para o presente. Devem ser permanentemente vitalizados, sempre lembrando, necessariamente, a nossa memória.

Timoty Ambrose e Crispin Paine (Museum Basics, 5ª edição, pág. 7) descrevem os tipos de museus:

a) Museus classificados por tipos de coleção: museus gerais, museus arqueológicos, museus de arte (moderna, contemporânea, etc), museus históricos, museus etnográficos, museus de História Natural, museus de Geologia, museus de Ciência, museus de História e Tecnologia Militar, museus de indústria, etc;

b) Museus classificados por competência administrativa: museus nacionais, museus estaduais, museus municipais e museus universitários;

c) Museus classificados segundo a clientela a que servem: museus educacionais, museus especialistas, museus do público em geral.

Os museus asseguram a preservação e conservação da herança cultural e natural da comunidade, servem de foco cultural e de centro de pesquisa, provendo oportunidades de envolvimento da comunidade no seu funcionamento, como ainda ensinam Timoty Ambrose e Crispin Paine.

Dois são os pontos a serem destacados quanto aos museus: a pesquisa e a atração do público para a cultura e conhecimento.

Segundo Vinício Stein Campos (Elementos de museologia, História dos Museus, volume III, Brasil, pág. 10), “os museus se convergem em maravilhosos institutos culturais, únicos no mundo, pelo valor do material colecionado, pela importância de suas mensagens históricas ou artísticas, pelo esplendor, pelo esplendor e apuro de suas apresentações.”

Colho a lição de Myrian Sepúlveda dos Santos (Museus brasileiros e política cultural), “ao longo da década de 1970, foram correntes as críticas, oriundas dos mais diversos campos do saber, aos museus. Dizia-se que os museus representavam os lugares das histórias oficiais, do autoritarismo das elites ou ainda das sociedades sem história. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, diagnosticava-se o seu desaparecimento.”

Ainda para Myrian Sepúlveda dos Santos (obra citada) “a partir da definição básica de museu como instituição permanente, que adquire, conserva, pesquisa, transmite e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, diversos adendos foram realizados, ampliando a diversidade do que se compreendia por museu, assim como seus vínculos e responsabilidades em relação à sociedade. Atualmente podem ser consideradas instituições museais não só monumentos, jardins botânicos e zoológicos, aquários, galerias, centros científicos, planetários, reservas naturais, como também centros culturais, práticas culturais capazes de preservar legados intangíveis e atividades criativas do mundo digital.”

Daí disse Myrian Sepúlveda dos Santos:

“A partir da década de 1970, as novas práticas desenvolvidas nos museus priorizam o respeito à diversidade cultural, a integração dos museus às diversas realidades locais e a defesa do patrimônio cultural de minorias étnicas e povos carentes. Mais do que isso, os museus modificaram a relação cotidiana entre profissionais de museus, exposições e público. A tarefa educativa passou a ser compreendida a partir do diálogo com o público e de práticas interativas. Objetos, práticas e costumes passaram a estar subordinados a uma resposta mais ativa do público. As narrativas produzidas tornaram-se temas de debate que fazem parte da agenda política contemporânea.”

Segundo Adriana Mortara Almeida (“Estudos de público: a avaliação de exposição como instrumento para compreender um processo de comunicação”. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, 5: 325-334, São Paulo, 1995) tem-se:

[…] nos últimos 25 anos, na Europa e América do Norte, houve um grande aumento do número de pesquisas de público de museus, passando de enquetes demográficas para estudos de comportamento, personalidade, referências, reações e assimilações.

Ainda, segundo esta autora, as exposições recentes baseiam-se no processo de comunicação e os profissionais têm aprimorado suas pesquisas sobre o perfil e as expectativas do público visitante. Os museus hoje são instrumentos que educam a partir da interação do visitante com o meio ambiente e por intermédio da utilização de instrumentos dinâmicos e plurais. Enfatizam-se o potencial multidimensional da visita e os processos afetivos e sensório-motores, evitando-se disposições lineares, factuais e hierarquizadas. Além disso, faz parte de práticas desenvolvidas nos museus a observação constante da resposta do visitante aos estímulos apresentados. Como situar os museus brasileiros em relação a essas práticas? Procuram eles atender as demandas da população? Quais as práticas desenvolvidas?

E conclui ainda a autora:

“No caso dos museus brasileiros, a construção de um campo museal precisa necessariamente ser pensada a partir de políticas culturais desenvolvidas pelo Estado. Como vimos, a grande maioria dos museus foi criada pelo Estado e é ainda por eles mantida. García Canclini (1992) aponta as transformações recentes por que têm passado os museus latino-americanos – segundo o autor, as últimas das instituições culturais a serem diretamente subvencionadas pelo Estado. Além disso, ele analisa a tendência contemporânea de privatizar e transferir para a sociedade civil as responsabilidades que antes cabiam ao Estado. A observação de Canclini é válida para o caso brasileiro. No Brasil, tem sido clara a tentativa do Estado de diminuir sua intervenção nas instituições culturais. Desde 1991, por exemplo, a Lei Rouanet (n. 8313/91) permite que pessoas físicas e jurídicas possam investir na área da cultura e abater esta quantia do imposto devido.

De um lado, os investimentos públicos nos museus têm diminuído gradativamente, levando as instituições a se tornarem mais competitivas, a utilizarem técnicas de marketing e a captarem recursos entre empresas privadas. Os grandes museus, como, por exemplo, o Museu Histórico Nacional, têm diversificado e ampliado as exposições, conseguindo até mesmo duplicar seu orçamento a partir da captação de recursos privados. De outro lado, entretanto, a redução da política cultural às leis de incentivo fiscal deixa evidente a fragilidade da infraestrutura que apoia e regula os museus. A retração do Estado em relação às políticas intervencionistas relativas à cultura representou não só a “não intervenção”, como também o fortalecimento de regras de mercado sobre um campo fracamente estruturado. Como apontado ao longo deste artigo, os suportes necessários de avaliação, estruturação e renovação de um sistema existente não se consolidaram no decorrer das últimas décadas.”

A reinauguração do museu do Ipiranga, um marco na história cultural do Brasil vem como um bálsamo para país.

Desde sua fundação, em 1890, ele se consagrou à pesquisa e à popularização da história nacional. Por décadas foi o mais visitado de São Paulo. O restauro resultou de uma parceria entre o Estado, Prefeitura, USP e 21 empresas. É um exemplo a pensar com relação a perpetuação da cultura nacional: a necessária parceria público-privada.

Enquanto no Museu Nacional, por exemplo, 98% da receita provém da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Museu de História Natural de Nova York ela está distribuída entre bilheteria (28%), doações e bolsas (25%) e investimento privado (16%), além de atividades auxiliares, recursos municipais e outros. Esse exemplo de administração deve ser objeto de preciosos estudos entre aqueles que se dedicam ao tema.

A guerra cultural impulsionada pelo atual governo pretende destruir as instituições associadas à ciência, educação e meio ambiente.

Parece que é preciso destruir, para depois disso pensar no que irá se fazer.

O que se perde com isso é a memória nacional que é sustentáculo do panorama cultural do país.

Parece que, no caminho dos parques nacionais, o destino dos museus será sua concessão para a iniciativa privada, que se responsabilizaria pela conservação do acervo histórico ali objeto de guarda.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado