Quais as facilidades à disposição dos criminosos de colarinho-branco?

A categoria criminológica denominada white-collar crime remonta a 1939. Foi nesse ano que Edwin Sutherland utilizou tal expressão, publicamente, pela primeira vez – em seu discurso de posse na presidência da Associação Americana de Sociologia. A partir daí, a teoria do crime de colarinho branco tem sido objeto de um interminável debate intelectual (JUNQUEIRA, 2019, p. 25).

Ao cunhar a expressão white-collar crime, Sutherland já apresentou um seu conceito “aproximado”. Afirmou se tratar de “delito cometido por uma pessoa de respeitabilidade e status social alto, no âmbito de sua atividade profissional” (SUTHERLAND, 1969, p. 13). Como se pode notar, o “inventor” da teoria do crime de colarinho branco, ao conceituar tal espécie de infração, enfocou as características do agente, em vez de dar ênfase às características do crime. Apresentou, portanto, uma offender-based definition.

Também por esse motivo, o conceito de Sutherland de crime de colarinho branco foi muito criticado, décadas depois. Com insistência crescente, passou-se a sustentar que não seria correto definir um crime com base nas características do agente, em detrimento das qualidades da conduta levada a efeito. Para Susan Shapiro, por exemplo, uma definição baseada no agente pecava por abranger uma vasta e indiferenciada gama de condutas, desde descuidos e negligências até fraudes e conluios (1990, p. 350).

Ao mesmo tempo em que subiam de tom as críticas a qualquer offender-based definition, começaram a ser apresentadas tentativas de definição do crime de colarinho branco com base nas características da conduta praticada (offense-based definition). Em passagem bastante impressiva, Susan Shapiro sustentou ser preciso olhar “para além do guarda-roupa do agente” e identificar seu modus operandi, assim como a maneira pela qual ele conseguiu tirar proveito da confiança em si depositada (1990, p. 363). Desse modo, o foco do estudioso mudaria para as oportunidades para os desvios e para a construção de meios de controle – a exemplo dos sistemas de compliance do setor público.

Diversas definições edificadas com base nas características da conduta criminosa foram apresentadas. Em termos sociológicos, talvez seja possível dizer que preponderou a noção de violação ou manipulação de normas de confiança (REURINK, 2016, p. 09-10). Em complemento, Shapiro esclareceu que relação de confiança, para efeito de conceituação de crime de colarinho branco, existe quando os interesses de uma pessoa (beneficiário) são administrados por outra (curador), mas aquela (beneficiário) não tem condições de dizer, exatamente, como esta (curador) deve executar suas obrigações. Não há, enfim, condições reais de controle imediato por parte do beneficiário. Há uma “assimetria” (SHAPIRO, 1990, p. 347-350). A nosso ver, basta pensar no que ocorre entre administrador público (curador) e cidadãos, em geral (beneficiários).

Como se pode imaginar, o conceito objetivo (offense-based definition) de crime de colarinho branco também foi alvo de críticas[1]. Todavia, parece possível dizer que ele foi muito mais proveitoso, no sentido de identificar vulnerabilidades nas relações de confiança. Ou, dito de outro modo, no sentido de identificar as facilidades de que usualmente se valem os criminosos de colarinho branco. Logo, em nosso sentir, deve ser o acolhido por qualquer um que tenha a pretensão de pensar um sistema de controle interno, ou um sistema de compliance.

Neste breve texto, embora não tenhamos espaço suficiente para detalhar todas as facilidades à disposição dos white-collar criminals, podemos, sim, fazer rápida menção às principais.

A primeira delas é a dispersão de responsabilidade. Em regra, os crimes de colarinho branco são praticados no contexto de grandes organizações, públicas ou privadas, em que se nota complexa divisão de tarefas, grande especialização e relações hierárquicas nem sempre compreensíveis facilmente por alguém que não faça parte dos seus quadros (SANTOS, 2001, p. 105-106). Qualquer um minimente versado em enfrentamento da corrupção sabe que, muitas vezes, a grande dificuldade é identificar o real responsável dentro da organização. E o criminoso de colarinho branco sabe ou, pelo menos, intui isso.

A segunda facilidade diz respeito à necessidade de conhecimentos muito específicos para sindicar a conduta do criminoso de colarinho branco. Ou o crime envolve abusos de conhecimentos profissionais muito específicos, ou o crime envolve uma complexa rede de falsificações e encobrimentos, ou a própria legislação violada é excessivamente complexa, na ótica das instâncias formais de controle (CROALL, 1992, p. 12). Novamente, daí derivam dificuldades para investigar a conduta criminosa, as quais, pela ótica do criminoso de colarinho branco, apresentam-se como facilidades que ele pode explorar.

A terceira facilidade de que pode se valer o criminoso de colarinho branco é a opacidade de sua conduta. Os white-collar crimes, diferentemente dos “crimes de rua”, são praticados em ambiente fechados, protegidos por normas legais relacionadas com o direito à privacidade, e no contexto de rotinas profissionais formalmente legítimas (CROALL, 1992, p. 12).

Aliás, uma quarta facilidade se liga à possibilidade de o agente esconder sua intenção criminosa em meio a rotinas profissionais e ações ou inações aparentemente legítimas. Com isso, a intenção criminosa do agente não fica clara, diversamente do que ocorre com os street crimes. Nestes, o comportamento exterior do agente, quando da prática do crime, em regra, não deixa qualquer dúvida quanto a qual seria sua real intenção (BENSON; MADENSEN, 2007, p. 613).

Por fim, gostaríamos de mencionar uma última facilidade – dentre as que nos pareceram, pelo menos agora, as principais: a falta de consciência das próprias vítimas de sua condição de lesadas. As características acima proporcionam grande “discrição” ao agente. Não há, em regra, violência. Além disso, é comum que a prática do crime tenha atingido um número muito grande de pessoas, mas de forma não individualmente insuportável. Donde o desinteresse daqueles que têm conhecimento do crime em levá-lo ao conhecimento das instâncias formais de controle (SANTOS, 2001, p. 103).

Como se pode ver, as facilidades à disposição dos criminosos de colarinho branco são muitas. Dito por outro ângulo, os obstáculos a serem enfrentados no combate à corrupção são também enormes. Por isso, realmente, o enfoque deve estar na prevenção dos crimes de colarinho branco em geral (e da corrupção, em particular), e não na repressão. Mas o caminho da prevenção não deveria simplesmente ignorar contribuições criminológicas importantes das últimas décadas, advindas sobretudo do exterior.

*Gabriel Marson Junqueira, promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra. Autor do livro A prevenção da corrupção na administração pública, pela Editora D’Plácido

