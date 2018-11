PT se mobiliza para o novo interrogatório de Lula Pela primeira vez, desde que foi preso no dia 7 de abril para cumprir pena de 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá, ex-presidente deixará nesta quarta, 14, a sala especial da PF rumo à Justiça Federal para depor em outra ação na qual é réu, a do sítio de Atibaia