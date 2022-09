PSOL pede ao Supremo que barre execução do orçamento secreto até as eleições

O PSOL acionou o Supremo Tribunal Federal com pedido de suspensão do decreto do presidente Jair Bolsonaro que abriu caminho para desbloquear, antes das eleições, R$ 5,6 bilhões em emendas do orçamento secreto – esquema revelado pelo Estadão. A legenda quer que a Corte barre a execução das emendas de relator até o fim do pleito.

As solicitações foram apresentadas ao Supremo nesta segunda-feira, 12, no bojo da ação na qual a Corte chegou a determinar a suspensão de pagamentos do orçamento secreto, em novembro do ano passado. Posteriormente, o STF liberou a execução das emendas de relator, mas determinou que o Congresso desse publicidade aos documentos que embasaram a distribuição dos recursos nos exercícios de 2020 e de 2021.

A relatoria do caso, por ora, é da ministra Rosa Weber, que tomou posse como presidente do Supremo também nesta segunda. Em razão de Rosa ter assumido a gestão da corte máxima, o processo pode ser redistribuído para outro ministro.

No novo pedido à ministra, o PSOL diz que, com assinado por Bolsonaro no dia 6, ‘se amplia a potencial moeda de troca de apoio eleitoral no pleito de 2022’.

A legenda sustenta que as emendas de relator foram ‘facilitadas de execução’ pelo decreto editado por Bolsonaro para alcançar o pleito, deixando de ‘preservar o equilíbrio e igualdade de oportunidades dos candidatos na disputa eleitoral e de evitar atos de abuso de poder’.

“Interfere na lisura e no equilíbrio das eleições, afetando a igualdade de oportunidades entre os candidatos, uma vez que permitem, as RP-9 e o decreto, que mandatários e candidatos aliados ao governo federal se beneficiem de obras e serviços no período eleitoral”, argumenta o partido.